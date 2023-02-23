▲ 【新世界17】鄭志剛：利潤下跌+預留彈藥發展故減少派息 香港經濟及樓市逐步恢復元氣、對樓市樂觀

新世界發展 （00017） 上半財年大減派息18%，執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，每次派息均會考慮經濟大環境及公司營運狀況，過去5至6年都維持非常健康的派息政策，而當公司利潤上升時，便會增加派息，但上半年基本溢利跌14%，故此便減少派息，加上最壞時間已過，集團要把握機遇，預留彈藥作有潛力發展。

截至去年底，新世界債務淨額（不包括上市附屬公司）約1240億元。鄭志剛強調，集團財務非常穩健，現金及銀行結餘合共約920億元，絕對無任何供股或配股計劃，亦完全沒有向股東集資的需要。

香港的剛性需求強 6月後樓市經濟復甦速度加快

樓市方面，他稱，香港樓市去年受加息影響顯著調整，但香港的剛性需求強，而且中港通關及搶人才政策下，預期樓市成交會逐步趨活躍，香港經濟及樓市均會逐步恢復元氣，6月後情況將更為明顯。

對於近日多宗地皮拍賣流標，鄭志剛表示，集團不會減價賣樓，今年會推出6個項目涉約5000伙，包括啟德跑道、北角皇都戲院大廈重建項目等，預期樓市會平穩發展，並對下半年樓市樂觀。他續稱，預算案建議調整從價印花稅的稅階，可減低置業負擔，預計中小型單位最受惠。

K11 MUSEA內地旅客銷售額升40%

鄭志剛指，隨中港通關，經濟逐步回復正常，對香港零售及K11集團有很大刺激作用，K11 MUSEA自2月初以來銷售額升2倍，內地旅客銷售額升40%，預計下半年K11銷售額會有V型反彈，VIP消費會有雙位數增長。

對於分拆旗下業務的可能性，鄭志剛稱，集團一向會對各項業務進行策略檢討，優化企業架構，會否分拆業務要視乎能否釋放應有的價值，為股東提供更好回報，推行時間會認真研究，一有具體行動及時間會公布。

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記者：陳韻妍