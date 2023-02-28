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【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告

理財智慧 17:43 2023/02/28

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）是一位又懂理財又會投資的股神，不少人都看過他對投資者的建議，但他給自己的給兒女在理財方面的忠告你知了解多少呢? 不管在那個國家，有樓亦是非常重要的。

忠告一 : 趁早買房

巴菲特忠告其兒女盡早買房，相信與華人社會一樣，只要買房就不需要租房，亦即不需要幫人供樓，有了個人的物業才有安穩的家。另一方面，他亦忠告，買車只需要買便宜的，能代步就可。這一點是不少人不理解的，有人想要「靚車」，但他這忠告卻可以真正理財，因為一部「靚車」再好也只是代步。買車就是一個「負資產」，由你買車的一刻你需要供車險，車位，洗車，維修等費用，全部都是車，而巴菲特的忠告就是勸戒其子女用最便宜的車便好。

忠告二 : 長期用的東西要買貴的

很多人認為理財一定要節儉，但巴菲特卻表示，若是長期使用的，要買貴的，亦即是「貴買平用」。長期使用的物品，買便宜又質素不好的，要經常轉換，浪費時間處理，不但浪費金錢浪費時間。所以他建議，經常使用的東西要買貴的，因為於長期使用的緣故，時間攤分其成本。

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忠告三 : 一定要鍛鍊身體

這一個忠告看似與理財完全沒有關係，但巴菲特的話卻是很有道理。很多香港人都忽略這一點，用個人的健康換取工資，但卻忘記了只有健康的身體才是財富。在缺乏鍛鍊的情況下，身體出現問題，最終賺得的金錢都交到醫生手裡，所以鍛鍊身體是致富的重要一環。因為有健康的身體才能夠為未來賺取金錢同時亦可以節省醫療的支出。

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責任編輯：陳玉蓮

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