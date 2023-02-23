【香港電訊 6823】香港電訊去年純利49.01億元升1.9% 末期息增至43.15仙

香港電訊（06823）公布截至去年12月底止全年業績，營業額341.25億元，按年升0.5%，股份合訂單位持有人應佔溢利49.01億元，按年升1.9%；每個股份合訂單位基本盈利64.71仙；末期息派43.15仙，上年同期派42.07分。

香港電訊集團董事總經理及電訊盈科署理集團董事總經理許漢卿表示，5G客戶人數突破100萬，至106.1萬名，佔後付客戶人數32%；後付客戶的ARPU上升至188元。雖然漫遊服務收益過去3年受疫情影響，但隨着旅遊重啟，刺激2022年第四季漫遊及IDD業務收益，較第三季躍升41%，帶動全年收益增長6%。預期漫遊收益於2023年將大幅反彈至疫情前六至七成的水平。隨着疫情的不利因素在2023年消退，加上預期經濟增長，相信5G的進一步普及和漫遊恢復，會成為流動通訊業務於2023年的增長雙引擎

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收費電視方面，她指出，安裝收費電視用戶增加2%至接近140萬戶。Now TV獨家播放FIFA世界盃卡塔爾 2022，成功帶動下半年廣告收益較上半年急增52%。Now TV未來會繼續針對三大客戶群 ── 體育觀眾、育有子女的家庭及戲劇和電影愛好者，提供豐富和獨家的世界級內容，加上與OTT服務商合作，為觀眾帶來無縫的觀賞體驗。

寬頻業務方面，隨着個人、家庭和企業永久轉移至混合工作模式，對高速、可靠的寬頻服務需求持續增加。雖然面對移民潮的挑戰，寬頻用戶仍增加約4000，至146.5萬戶。此外，企業業務方面，本地數據收益取得百分之3的穩健增長，反映不同行業對集團獨特的綜合固網及流動通訊方案需求日益增長。香港電訊一直積極提升中港跨境服務實力，支援客戶於內地的營運。雖然內地於2022年間歇性實施封城，惟集團於中國內地的業務，按年仍然錄得百分之57的增長



香港電訊旗下結合會員計劃及數碼商務的網上平台The Club，會員數目增至超過370萬人，去年非手機商品交易額（GMV）按年升百分之16。The Club並宣佈與Agoda合作，讓會員可於Club Travel有更多機票及住宿等旅遊選擇 。



許漢卿表示歡迎政府推出新一輪的消費券計劃，會繼續透過Tap & Go「拍住賞」電子錢包提供支持，推動數碼支付普及化，及協助商戶實行數碼支付，並會重點幫助中小企加快科技應用，以迎合市場消費習慣的轉變



至於旗下健康科技業務DrGo表現亦見強勁，登記會員人數超過35萬名。隨着大眾更接受及理解視像會診的便利，DrGo去年的視像會診數目顯著急增15倍。

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記者：張以正