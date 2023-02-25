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【清酒新世界@iM網欄】Peaceful Mountain純米吟釀 太平山．七

名人薈萃 09:00 2023/02/25

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太平山還有很多優質的清酒，包括今天我要介紹「Peaceful Mountain」，共有兩款純米吟釀和一款純米酒，可以說是酒造雄心勃勃的系列之一，更是唯一由葡萄酒專業侍酒師一同監督釀造，這個新的概念是為開發出可在不用場合或配任何食品的清酒而誕生，可以稱為百搭之選。

同場加映：【青姐話】主題大挪移  換碼遲唔遲？

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【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

本文集中分享兩款純米吟釀，第一款原版的Peaceful Mountain純米吟釀的酒標是黑色，酒標中心有以白色為主的山圖案，左邊有一個金色的圖案像代表有如太陽升起的意思，這個就是「Peaceful Mountain」的標誌，十分有意境，看得出絕對是花了心思去設計，整體來說酒標十分簡潔又不失精緻，遠看會以為是白葡萄酒，很容易令人誤會不是清酒。事實上，Peaceful Mountain純米吟釀以釀造優質清酒為目標，與澄月一樣採用了秋田「酒小町」酒米，並以55%精米步合和AK-1酵母來釀造，而且酒精度為15%，與白葡萄酒相近。剛打開瓶蓋的時候，能夠感受到華麗的花香，入口輕盈帶有微酸，而且有強烈的餘韻，曾經有清酒專家分享：「由於葡萄酒口感較酸，配肉會蓋過食材味道，反而清酒唔會蓋過」。

另一款純米吟釀是Peaceful Mountain Blue純米吟釀，真的就如名字一樣「Blue」，酒標以藍色為主，中心圖案與Peaceful Mountain純米吟釀的一樣，至於背面的酒標則差不多。Peaceful Mountain Blue純米吟釀同樣採用了55%精米步合的秋田酒小町酒米，唯一不同的是以協會1401號酵母來釀造，酒精度為15%。這款清酒以果香為主，整體來說屬比較均衡的類型，口感順滑，略帶清爽的青蘋果甜味和米香，並帶有溫和的香味，對比第一款清酒稍甜。

總結來說，這兩款純米吟釀都擺脫了傳統太平山的固有形象，所以絕對可以一試，至於純米酒就留待下星期再為大家介紹！

  • 小玉釀造株式會社
  • 地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1
  • 電話：018-877-2100
  • 官網：https://www.kodamajozo.co.jp

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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