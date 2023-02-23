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新世界中期純利跌15%　派息46仙　鄭志剛：無供股計劃

股樓投資 17:46 2023/02/23

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新世界發展（00017）公布截至去年底止的中期業績，基本溢利跌14%至33.6億元，股東應佔溢利跌15%至12.09億元，中期息每股派0.46元，減少約17.9%。集團指，將重新審視股息政策以維持公司長遠穩健可持續發展。 

相比其他發展商，新世界淨負債率較高，市場憂慮新世界或需向市場集資。集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛多次強調，集團財務穩健，在可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。他補充，截至去年底，可動用資金合共920億港元，其中現金及銀行存款約570億港元，可動用的銀行貸款約350億港元，而2023財政年度到期的貸款再融資已全數被處理。 

鄭志剛又說，集團繼續積極探索各項業務的策略方案以應對快速發展的行業形勢，務求釋放個別業務的價值，同時明確旗下各公司的策略重心，並充份提升股東回報，而集團會在考慮各業務規劃及現行市況後，可能同時或分階段實行以上方案。 

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撰文 : 黃卓賢

鄭志剛 派息 新世界發展（00017）

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