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【業績｜新世界系】新創建再插5%　純利跌26.6%　中期息維持0.3元　首期熊貓債最早於三月底發行（第二版）

股市 10:26 2023/02/24

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【業績｜新世界系】新創建純利跌26.6%　中期息維持0.3元　首期熊貓債最早於三月底發行（第二版）

新創建 （00659） 公布截至去年底中期業績，純利11.62億元，按年跌26.6%，若撇除已終止經營業務則跌2.6%；中期息維持0.3元。期內收入175.7億元，按年升7.8%。新創建指，中港恢復通關有望提升兩地經濟前景，並在短及中期為業務提供強勁增長動力。

新創建今（24日）再插5%，報6.83元，兩日累跌8.4%。

新創建上半財年整體應佔經營溢利減少11%至 21.01億元；核心業務應佔經營溢利16.4億港元，下降25%。若撇除航空業務及惠記的影響，核心業務的經常性業務應佔經營溢利下降13%；經常性業務應佔經營溢利下降3%。

策略組合應佔經營溢利按年激增1.5倍

新創建表示，物流、設施管理及投資組成的「策略組合」應佔經營溢利按年激增149%至4.602億元。新創建指，由於物流業務前景樂觀，加上業務內建立的生態圈所產生的協同效應，公司將視物流業務為重點業務之一，並預期該業務將繼續增長。

香港業務貢獻應佔經營溢利增加10個百分點至53%，而來自內地及其他地區的應佔經營溢利分別為43%和4%。經調整的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）下降8%至29.84億元。截至去年底，淨負債比率進一步下降8個百分點至11%。

料富通短期内可進軍内地

新創建表示，旗下保險業務的應佔經營溢利為5.4億元，按年升10%。期內的年化保費總額為7.3億元，償付能力充足率為364%。另外，待監管機構審批後，料短時間可於内地開展業務。

發行熊貓債置換舊債

新創建首席財務總監林戰表示，公司申請註冊的熊貓債券的信用等級被評爲為AAA，預計首期將於3月底或4月發行，規模介乎10至20億元人民幣。林戰解釋，目前美息高企，而人民幣貸款利率低，以發債所得款項置換境内的貸款或舊債，有助節省成本；另可以就境内的人民幣資產，如公路等作對冲用途。

維持「可持續及漸進」的派息政策

林戰表示，公司維持對內地長遠經濟前景的正面看法，隨著香港與內地恢復通關，香港與內地的經濟前景更為樂觀，為業務帶來強勁動力。

提及未來的投資計劃，新創建表示，將憑藉業務根基及財政實力，繼續主動物色增值的投資機會，特別在道路和現代物流領域，以鞏固業務組合，推動業務長遠持續增長，並維持可持續及漸進的股息政策。

（第二版加入管理層電話會議内容）

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