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羅琳懶理「恐跨」指控 「唔擔心成就被抹殺」

環球社會熱點 18:07 2023/02/23

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全球暢銷小說《哈利波特》作者羅琳（JK Rowling）因近年陷入歧視跨性別人士爭議，受到多方批評。羅琳周三（22日）出席播客節目時，反駁自己被外界深深地誤解，亦不擔心自己的成就因為爭議被抹殺。

英電台嘉賓控羅琳「恐跨」 BBC收過百投訴 【下一頁】

早前PlayStation推出角色扮演遊戲《霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy）》，以《哈利波特》系列小說中魔法世界為背景，玩家在遊戲中體驗練習咒語、馴服神奇動物、結識同伴等經歷。但因羅琳被指「恐跨」，不少網民發起抵制行動。

羅琳在播客中亦提及，不少粉絲聲稱她摧毀自己的著作，但其實是他們對自己的誤會太深。她指自己不會時刻想著得到的成就，並認為做法是一種相當自負的生活方式。她強調自己關心現在，關心仍然在世的人，並重申從未想要傷害任何人。

俄民眾扮澤連斯基整蠱JK羅琳 稱準備發射「索命咒」導彈 【下一頁】

羅琳在播客中透露，因被指「恐跨」曾收到暴力威脅。她指自己的住址被公布在網上，有陌生人前往其子女的住所，她收到的威脅已被警方認證。她指雖然非黑即白的思考模式很吸引，很多問題不一定有明確答案，自己亦一直在《哈利波特》小說中說明，但自我感覺非常肯定時候，就是最不應相信自己的時刻。

羅琳亦被問及2000年代時，有人焚燒其作品聲稱抵抗巫術的看法。羅琳回應指，焚書者將其自身至於理性辯論的邊緣。她指自己不會燒任何一本書，包括她認為有害的書亦不會燒，並形容焚書是無法爭辯者的最後手段。

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責任編輯：李俊儀

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