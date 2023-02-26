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【宏觀術數@iM網欄】用奇門遁甲 再看俄烏戰事

名人薈萃 08:00 2023/02/26

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俄烏自去年2月24日始已連綿一年，期間戰事死傷慘重，也為世界帶來能源危機和種種挑戰。國際間形勢日漸壁壘分明，本周美國總統拜登突然訪問基輔，和烏克蘭總統澤連斯基會面，宣布會增加5億美元軍事援助，使這場本來勝負一面倒的戰事更添變數，地緣政治估計也會持續緊張。

同場加映：【青姐話】主題大挪移  換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

去年3月初曾以奇門遁甲年盤配合天星分析過雙方形勢，現在剛好一年過去，正好稍作檢討並作進一步推算。奇門遁甲很重視方位和時間組合，我們簡略地用這兩個原則為主作判斷，以方位來說俄羅斯身處烏克蘭東北方位置，在去年恰好處身太歲方於兵占稍為有利。烏方相對位置便在俄羅斯的西南方，奇門遁甲組合為「太白重鋒」，以俄羅斯來說就主不利遠行，配合天星和大玄空，於兵占自然不宜遠方作戰，更不利持久戰，否則會損失慘重。一年過後俄方在經濟受西方制裁，戰事又未如理想算是應驗格局，未知俄方會有否悔不當初，抑或仍是要堅持下去，便屬政治和人為考慮。

【宏觀術數@iM網欄】奇門遁甲看俄烏戰事

一年過去了，今年太歲方由原本東北艮宮轉至東方卯宮，同時間，癸卯流年奇門年盤亦自然有所改變。兩國首都相對位置仍然為東北和西南方，傳統兵占都簡單認為太歲方是稍利坐守，不宜向此方位攻擊的，此點或許和「太歲」紀年系統古代是從「歲星」（木星）相對應而產生，部分徵驗從印證中確認出來有關。無論如何現實上去年俄羅斯國力和形勢確實強大得多，到了今年太歲遷移過宮，遁甲盤東北方遇上為凶格「天牢華蓋」，配合其他局內組合，若果從東北向西南方基輔作大規模攻擊屬於凶格。以兵占來說，此時可另外選擇其他地點先作駐軍謀定再動，此部分已超過單純預測故此暫略。

再看俄羅斯流年春分始入星盤，主星火星受到太陽和海王星不利干擾，火星本象戰神，配合星盤其他組合，如維持現時部署方式恐難有勝算。星盤中主宰基層的金星和月亮南北交點會衝，國內勞動基層易有大罷工或反戰行動。若果再配合烏克蘭始入星盤來看，主星也為火星並且同樣有一些不利組合，但整體而言烏方主結盟得助，估計會和歐盟有更緊密結合，星盤內主掌敵國的宮位有天王星並且也受到不良影響。綜合兩個星盤來說都並非有利，持久戰恐對雙方均相當不利，老生常談還是以和為貴。

去年也談過這幾年天運在也入新元運，明年2024甲辰流年便全部正式踏入九運離卦，無怪乎近年世道人心變化多端。九運離卦最基礎幾個意象為文明藝術、能源、光學等等，一場戰事去年曾推高石油價格，也更逼使多國積極關注過份依賴石油和天然氣的風險。未來會是能源世代自不需懷疑，投資於能源產業特別和核融合、太陽能和地熱等長綫更屬有利。而戰事、瘟疫（流行病）帶來的衝擊，會否也使社會更重視文明平等，也當抱持樂觀態度，畢竟天運的影響力在歷史洪流中每次都得以充份確定。

同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
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作者_區日謙簡介：


術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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