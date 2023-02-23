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【自我增值】全新法國Disciples Escoffier專業文憑開始報名 20幾萬讀 9個月

理財智慧 17:17 2023/02/23

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近年不少大企業都轉型攻佔不同的市場，業務多元化。煤氣公司亦不例外，除了為市民提供燃氣服務，更於銅鑼灣開設品牌160 周年銅鑼灣旗艦店，與名廚Stanley Wong合作開設集精緻和休閑概念於一身的現代餐廳 - CulinArt 1862，更開設煤氣烹飪中心專為法國Disciples Escoffier專業文憑而設的全新教室。

不少人對於烹飪都有濃厚興趣，不過煮廣東菜或是家常便飯又不可以打卡，不少城中名媛，或是專業人士，如醫生、Banker 等在空閒時間都會選擇上專業的烹飪課程。煤氣公司公佈將推出新一屆的法國Disciples Escoffier「烹飪藝術文憑」、「糕餅藝術文憑」及全新「烘焙藝術文憑」課程，每班只有16個名額，學費為20多萬元，為期9個月，想增值自己便可以趁機留意。

法國Disciples Escoffier專業文憑的星級畢業生梁詠琪Gigi亦在疫情期間修讀課程，增值自己。另外，為慶祝「煤氣公司160 周年銅鑼灣旗艦店」開幕，凡於旗艦店報讀指定烹飪課程，即可獲160元優惠券。

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責任編輯：陳玉蓮

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