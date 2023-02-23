▲ 【併購M&A】羅兵咸永道：内地去年併購交易總額跌2成

羅兵咸永道發布《2022年中國企業併購市場回顧與2023年前瞻》顯示，去年内地併購（M&A）交易總額跌至4,860億美元，按年下跌2成，是自2014年以來最低水平，若撇除大型國企的改革交易的影響，將錄得更大的跌幅。

羅兵咸永道亞太區交易服務主管合夥人鮑德暐表示，雖然去年國内併購交易持續下降，而今年上半年出現大規模反彈的可能性亦不大，但觀察到內地當局最近採取多項刺激投資措施，加上疫情限制措施獲鬆綁，預計將推動併購市場回暖，相信隨著二級市場估值的提高，投資者的信心亦將會逐步恢復。

地緣政治降低公司在境外上市的意欲

該行指，去年國內外戰略投資的交易額按年下降19%，幾乎所有行業的交易額都錄得下跌，只有與工業相關的交易額錄得增長，當中不乏基於國企改革及國資驅動的產業升級、資產重組及大型國企集團之間的整合，而高科技、房地產及消費品等行業近年呈下降趨勢。

報告稱，由於中概股監管環境的變化，導致私募股權投資者減少利用境外二級市場退出，去年相關的數量更大幅下跌。近日中證監公布，不對境外上市額外設置門檻及條件，鮑德暐指，儘管在美上市可獲更好的估值，惟基於中美的地緣政治風險，他相信擬上市的公司仍會非常謹慎。

「乾火藥」水平處高企 料今年併購市場更活躍

該行指，基金的「乾火藥」（Dry Powder，已募得但尚未投資的資金）水平處於高企，疫情積壓的併購需求料出現反彈，加上内地當局對房企行業進行風險化解，以及鬆綁對互聯網經濟的限制等，預計今年併購市場將變得更加活躍。

該行中國內地及香港金融併購交易服務主管合夥人陳宣統表示，未來將會看到併購交易呈現起色，惟料投資者保持相對謹慎，加上市場回暖需過程，預計併購市場中長期將來回波動。

他又預計，内地今年的併購交易在短期內將以國內交易為主，料全年併購交易數量料將接近去年，下半年併購市場復蘇的跡象更明顯。

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記者：伍鍵文