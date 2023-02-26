【物流人才】物流實習生計劃　重視數碼知識

▲ 由2019年開始，ePlus就推出「e+Solutions實習生計劃」，招募大專院校生加入團隊。（ePlus）

雖然新一代熟悉網絡世界，但對物流業或許比較陌生，如何將兩種知識融合，也是ePlus培訓年輕人才的重點。

【搶人才】物流新商機 重用新一代拓服務

由2019年開始，ePlus就推出了「e+Solutions實習生計劃」，招募大專院校生加入團隊，參與網絡營銷、營運操作、系統開發、客戶關係管理等工作領域，協助他們在短時間內掌握電商最新發展和營運模式，4年間已有10位實習生成為正式員工。

學位非重點 更重視3大特質

UFL行政總裁王國亮表示，學位並非該公司請人的重要因素，最重要是他們具備了熱誠、好奇心和敏感性三種特質。他認為，熱誠是推動自己向前、發揮所長的重要元素；好奇心則能會幫助你勇於發崛不同知識；而敏感性就會帶來觀察力，有利於市場發現更多可能。

【物流科技】「自動導向車」取代人手 增管理效率

王國亮提到，並非所有員工一開始已熟悉拍片、數碼營銷或寫稿的工作，他們不少人都是由於興趣，推動他們自學不同的技巧，繼而成為某領域的專才。

他舉例，早前有員工發現Facebook、Instagram帖子流量突然變少，於是他們從不同途徑尋找答案，最後發現原來不少社交平台等都改變了其演算法，其後就作出不同嘗試，改善發帖技巧，例如改變主題標籤（Hashtag）風格等，成功使流量回升。

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記者：陳卓賢