【香港經濟】香港1月消費物價按年升2.4%　電力燃氣類別勁升逾兩成　料通脹有上升壓力

▲ 香港1月消費物價按年升2.4% 電力燃氣類別勁升逾兩成 料通脹有上升壓力

政府統計處公布，香港1月份整體消費物價按年升2.4%，升幅較去年12月的2%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在1月份的按年升幅（即基本通脹率）亦為2.4%，主要是由於食品價格和電力費用升幅擴大所致。

按類別而言，電力、燃氣及水的價格升20.6%，基本食品升6%，衣履升5.8%、外出用膳及外賣升4.4%、雜項服務升2%、雜項物品升1%、交通升0.9%和煙酒升0.8%。

政府發言人表示，1月基本消費物價通脹上升至2.4%，部分是由於今年農曆新年來臨得早。因此，待有二月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。主要組成項目方面，食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飆升，衣履價格繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。



展望將來，發言人指，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力料會略為緩和，但仍維持顯著。總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和。政府會繼續留意情況。

另外，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至1月止的三個月的平均每月升幅為0.4%，而截至2022年12月止的三個月的相應升幅則為0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.4%及0.2%。

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編輯：袁諾曦