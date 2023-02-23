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雨後設5種標準戶型　面積介乎276至約720平方呎

股樓投資 16:53 2023/02/23

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星星地產（01560）旗下元朗雨後近日已獲批預售，準備短期內展開銷售。發展商今日率先公布項目戶型分布，標準單位戶型涵蓋開放式至三房間隔，另備有特色單位以供選擇，多元化間隔貼心照顧各類型買家需求，勢必受追求極尚生活享受的人士及家庭所青睞。

雨後面採用單幢式設計，共提供335個住宅單位，戶型實用兼多元化。標準分層單位佔項目整體單位約90%，共設有五種戶型，涵蓋開放式、一房（開放式廚房）、兩房（開放式廚房）、兩房連書房（開放式廚房）及三房一套連儲物房（獨立廚房）間隔，實用面積由276平方呎至約720平方呎不等；餘下約10%為特色單位，多元化的單位間隔切合不同追求優質品味生活的年輕家庭及人士的居住需要。

標準戶型中，開放式單位面積介乎276至294平方呎、一房連開放式廚房戶面積約360至約370平方呎、兩房連開放式廚房戶型單位面積約450至約480平方呎、至於兩房連書房及開放式廚房戶型單位就約590平方呎，三房一套連儲物房（獨立廚房）的面積就約720平方呎。

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撰文 : 蔡子俊

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