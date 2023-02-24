【網易9999】網易第4季Non-GAAP少賺27%遜預期　股價曾挫一成

▲ 【網易9999】網易第4季Non-GAAP純利按年跌27% 每股派息5.4美仙 2022全年多賺15%

網易 （09999） （美：NTES）去年第4季淨收入254億元人民幣，按年增4%，該季毛利潤132億元人民幣，按年增2.5%。網易季度淨利潤為40億元人民幣，按年跌29.8%，Non-GAAP純利48.1億元人民幣，按年跌27.1%。

網易第四季基本每股淨利潤為18美仙（基本每股美國存託股淨利潤為88美仙），按年跌33.3%，Non-GAAP基本每股淨利潤為22美仙（基本每股美國存託股淨利潤為1.08美元），按年跌31.3%。

董事會批准了去年第4季度股利，為每股5.4美仙（每股美國存託股（代表5股股份）27美仙），按年少33.3%。

網易周四美股跌4%，但今早港股表現更差，一度跌一成見124元，最新報126元，跌9.4%，成交8億元。

網易第4季營業費用按年增6%

去年第4季，網易遊戲及相關增值服務淨收入為191億元人民幣，按年增1.6%；有道淨收入為15億元人民幣，增9%；雲音樂淨收入24億元人民幣，按年增25.8%；創新及其他業務淨收入24億人民幣，按年增3.4%。

該季營業費用合計為88億元人民幣，按年增6%。

網易指，去年第4季度的毛利潤為132.4億元人民幣，按季跌3.6%，按年增2.5%。遊戲及相關增值服務的毛利潤按季和按年下降，主要是由於一次性確認與某些授權遊戲相關的專利費用。有道毛利潤按季和按年增長，主要是由於其智能設備和在線營銷服務的收入貢獻增加。雲音樂毛利潤按季和按年增長，主要是由於其在線音樂服務和社交娛樂服務的淨收入增加，以及持續改進的成本控制措施。創新及其他業務的毛利潤按季和按年增長，主要是由於來自「嚴選」的毛利潤貢獻增加。

去年第4季度歸屬於公司股東的淨利潤為39.5億元人民幣，按季跌41%，按年跌30.6%。

總結全年，網易純利為203.4億元人民幣，按年升20.6%，Non-GAAP計為228.1億元，升15.4%。收入為965億元人民幣，升10.1%，其中在線遊戲服務淨收入為745.7億元人民幣，手遊淨收入佔比67%，按年跌3.4個百分點。

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編輯：胡學能