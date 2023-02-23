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【業績｜新地系】新鴻基地產中期基礎純利按年跌36.1%至94.7億元　中期息1.25元

股市 17:08 2023/02/23

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本港樓市去年受疫情影響，交投有回落跡象，本地地產股龍頭之一的新鴻基地產 （00016） 最新公布的業績顯示，截至去年12月底止，撇除投資物業公平值變動的影響，集團基礎純利為94.7億元，按年跌36.1%，期內收入亦按年下跌31.7%，至274.3億元，中期息1.25元，與去年中期息相同。

若計入投資物業重估虧損淨額之影響後，中期基礎純利按年少賺44.6%至84.1億元。新地股價今日跌1.1%，收報110.7元。

住宅項目下半年落成拖累物業純利急跌

集團指2022/23財年上半年來自物業銷售的純利為33.7億元，較去年同期76.6億元，按年大跌近56.1%，跌幅顯著原因為所有預計在本財政年度完成並出售的香港住宅項目均於下半年度落成。按所佔權益計算，集團在期內錄得的合約銷售額約163億。

除物業收入下降外，集團期內總租金收入按年跌6%，至119.3億元，淨租金收入則按年跌9%，至88.9億元，主要由於內地出租物業組合表現受疫情影響。

土地儲備足夠未來5至6年發展

集團2022/23財年上半年新增總樓面面積約80.9萬平方呎，截至去年12月底，按所佔樓面面積計算，公司在香港的土地儲備約5790萬平方呎，當中包括約3480萬平方呎已樓成物業，絕大部分用作出租及長線投資。餘下為發展中物業，其中70%用作發展住宅，足以配合公司未來5至6年發展需要。

公司表示會繼續在適合時機購入土地，以加強物業發展業務，並會繼續在新項目準備就緒後推出市場，加快資產流轉。

中港多個住宅及地產項目今明兩年落成

本港項目方面，公司展屯門NOVO LAND第二期快將開售，未來十個月計劃推售的主要住宅項目包括鄰近香港中文大學的University Hill，元朗天榮站發展項目第一期及The YOHO Hub第二期，兩個位於啟德的項目第一期，以及何文田的合作發展項目，以上項目所佔樓面面積約260萬平方呎。

內地方面，公司則計劃推售位於廣州、上海、杭州、中山及佛山等項目，按所佔權益計算，內地項目總樓面約200萬平方呎。

公司又指出，位於觀塘的甲級寫字樓項目於近日落成，另一個臨海項目 TOWNPLACE WEST KOWLOON亦計劃於今年下半年落成。內地南京、上海亦會有寫字樓及商場項目分別於今年上半年及明年落成，成為中長期經常收入增長動力。

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