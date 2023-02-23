【業績│地產股】新世界上半年基本溢利減少14%　息減少18%至0.46元　可預見的將來並沒有供股或配股計劃

▲ 【業績│地產股】新世界公布業績

新世界發展 （00017） 上半財年基本溢利減少14%至33.6億元，列帳純利跌15%至12.09億元；中期息減少17.9%至0.46元，集團將重新審視股息政策以維持公司長遠穩健可持續發展。新世界強調，財政年度到期的貸款再融資已全數處理，可動用資金合共約920億元，包括現金及銀行結餘約570億元及可動用的銀行貸款約350億元，財務穩健，可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。

新世界上半財年綜合收入升13%至401.93億元，其中香港物業發展收入55.42億元，物業銷售貢獻主要來自大圍港鐵站上蓋的柏傲莊一期及甲級寫字樓南商金融創新中心（前稱長沙灣荔枝角道888號）。內地物業發展收入包括合作發展項目為57.36億元，貢獻主要來自廣州、杭州及瀋陽等住宅項目。

期內香港應佔物業合同銷售金額為約78.7億元，主要來自出售位於長沙灣永康街商業項目的 51%權益，以及南商金融創新中心的單位。内地整體物業合同銷售金額為約92.4億元人民幣。

香港物業投資收入增長4%

集團香港物業投資收入增長4%至14.92億元，分部業績10.95億元，其中K11項目繼續錄得穩健表現。K11 MUSEA人文購物藝術館的銷售額上半年按年增長6%，總客流量超過1,100萬人次，增長主要由奢侈品消費及文娛活動帶動，而去年12月更創下開幕3年以來的每月銷售額新高。K11 Art Mall 購物藝術館整體租用率維持近 100%，銷售額按年升10%，人流亦錄得強勁增長。

截至去年底，香港未入賬的應佔物業合同銷售收入當中，182億元合同銷售將下半財年入賬，包括柏傲莊一、二期及南商金融創新中心，而於2024財年入賬的42.77億元合同銷售主要項目為傲瀧。

上半財年出售非核心資產出售約56億元 下半年樓市樂觀

新世界上半財年出售非核心資產出售約56億元。新世界指，集團繼續積極探索各項業務的策略方案以應對快速發展的行業形勢，務求（i）釋放個別業務的價值；（ii）明確旗下各公司的策略重心；及（iii）充份提升股東回報。本集團考慮各業務規劃及現行市況後，可能同時或分階段實行以上方案

新世界指，預計截至2022年12月31日，未來3至4年的一手私人住宅供應量約10.5萬伙，意味中短期供應量會大幅增加，但隨香港與內地通關，預計2023下半年樓市樂觀。

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編輯：陳韻妍