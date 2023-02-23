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【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整淨利潤按年升12%　勝預期

股市 20:15 2023/02/23

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阿里巴巴 （09988） 收市後公布截至去年12月底止第三財季業績，淨經調整淨利潤按年升12%，錄499.3億元（人民幣，下同），高於市場預期的444.4億元。收入為2477.6億元，高於預期的2458.8億元。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，預期消費者信心和經濟活動將持續恢復。

阿里巴巴全日升2.4%，收報95.15港元，全日成交約45.8億元。

隨降本增效持續體現效果，阿里巴巴上季多個業務的虧損收窄，淘特、淘菜菜、餓了麽及Lazada的虧損均按年收窄。

在中國商業方面，收入按年跌1%至1699.9億元，客戶管理收入按年下降 9%。上季淘寶和天貓的線上實物商品GMV（剔除未支付訂單）按年錄得中單位數下降，主要由於消費需求減少、競爭持續，以及因內地新冠肺炎疫情病例增加導致12月供應鏈和物流受到影響。

不過，受惠於盒馬和阿里健康的收入強勁增長，期內直營及其他收入按年增長10%至744.2億元。

至於國際商業業務，收入按年升18%至194.7億元，其中，國際零售商業收入升26%至146.4億元，主要由於Trendyol的收入增長。另外，Lazada 在東南亞的訂單增長正在恢復，實現按年小幅回升，而Lazada每單虧損較去年同期亦持續改善。

期內，阿里雲收入在抵消跨分部交易影響前為266.93億元，在抵消跨分部交易的影響後的總收入按年增長 3%至201.79億元，主要由公有雲的收入健康增長所驅動，但部分被混合雲收入下跌所抵銷。

另外，上季本地生活服務收入按年升6%至131.6億元。

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編輯：袁諾曦

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