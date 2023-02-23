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【退休保障】保監局推「年金至識揀」搜尋工具　助市民篩選比較QDAP產品

Hot Talk 17:49 2023/02/23

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【退休保障】保監局推「年金至識揀」搜尋工具　助市民篩選比較QDAP產品

保監局推出「年金至識揀」一站式搜尋工具，用家可按其需要和偏好，篩選及比較相關的合資格延期年金保單（QDAP）產品。 此外，保監局亦已優化「QDAP全名單」，提供更全面的產品資料，並加設排序功能，便利用家 按QDAP的主要特點物色個別產品。

用家在使用「年金至識揀」工具過程中回答5條指定問題，分別是現時年齡、偏好的保單貨幣、保費供款期、開始領取年金的年齡和年金領取期，便能獲取並下載符合其偏好的QDAP選項名單，當中亦可按不同標準作排序，例如保證內部回報率和總內部回報率，以及首年退保金額佔年繳保費的百分比等。

保監局執行董事（長期業務）許美瑩表示，市場上QDAP產品的設計和主要特點各有不同，「年金至識揀」是協助潛在投保人比較產品的實用工具，以便他們作出知情和明智的投保決定。

QDAP是透過提供穩定收入協助投保人應對長壽風險的一種退休規劃工具。自2019年推出至今，市場共發出逾23.5萬份QDAP保單，年度化保費逾168億元。合資格的QDAP投保人可就其繳付的保費享有稅務扣除，每課稅年度上限為6萬元。

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【退休保障】保監局、積金局、金管局放蛇　中介試圖出現金券或禮籃誘客買延期年金

編輯：胡學能

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