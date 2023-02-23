俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品

俄羅斯日前舉行愛國集會，估計多達約20萬人參與。當地媒體踢爆，當日有人出500俄羅斯盧布（約52港元）請臨時演員參加，而且更贈送免費禮品加強吸引力。

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俄語媒體Sirena報稱，俄羅斯周三（22日）舉行祖國保衛者日（Defender of the Fatherland Day）愛國集會前一周，出現廣告招募參加者。

廣告列明想請臨時演員參加集會，最好年齡界乎35至40歲。參與者可獲500俄羅斯盧布作為報酬，更有免費禮品。為加強吸引力，廣告更指集會上有當地一線明星出席。

Sirena查詢時問及，廣告上提及的明星是否會表演，對方回覆表示不清楚，自己只是負責招募群眾。

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英國天空電視台則報稱，大批公務員及學生乘坐大巴前往集會，被指是增加參與人數。一名23歲女子受訪時聲稱，他們由大學出發，被告知需要前往集會場地。

總統普京（Vladimir Putin）亦有現身集會，並讚揚在烏克蘭作戰的俄軍。他指現時俄國正在參與一場關乎俄羅斯人民歷史的戰鬥，稱讚俄軍英勇及英雄地作戰，為此感到自豪。

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責任編輯：吳漢培