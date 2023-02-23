【富豪排名】福布斯公布最新香港富豪榜 李嘉誠再度蟬聯首富位置 身家拋離排二位約700億

福布斯公布最新香港富豪榜，長和創辦人李嘉誠以390億美元（約3,059.8億元）的財富，成功蟬聯香港首富的位置，而恒地創辦人李兆基和新世界主席鄭家純家族，分別以303億美元（約2,377.2億元）和289億美元（約2,267.4元），排名第2和第3位。

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褔布斯指，去年香港經濟收縮3.5%，加上恒生指數與對上一次公布香港富豪榜時比較下跌12%，都拖累前50名香港富豪的總財富略為下跌至3240億美元。而根據數據顯示，李嘉誠的資產按年增長30億美元，而李兆基的財富受房地產市場疲弱拖累，按年跌11%，鄭家純則因為周大福股價上升而增長25億美元。除了他們之外，李錦記前主席李文達的五名子女，以193億美元財富排名第4。九倉前主席吳光正則以169億美元排名第5。

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至於排名第6至10位的本港富豪，分別是新地創辦人郭得勝夫人鄺肖卿、銀河娛樂主席呂志和、華人置業創辦人劉鑾雄、阿里巴巴創辦人兼執行副主席蔡崇信，以及人稱「玩具大王」的旭日國際集團主席蔡志明。

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撰文：鄭日棱