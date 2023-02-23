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【大行報告│291】高盛：潤啤冀3年內將廣洲夜生活啤酒銷量佔比擴大至40%　維持「確信買入」

股市 16:12 2023/02/23

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【大行報告│291】高盛：華潤啤酒冀3年內將廣洲夜生活啤酒銷量佔比擴大至40%　維持「確信買入」

高盛早前到一家內地連鎖夜店營運商進行考察，這也是華潤啤酒 （00291） 廣州最大經銷商，發行夜店人流已恢復至疫情前70%水平，但消費者每枱消費額則低20%至30%，營運商預期人流於農曆新年後會逐步恢復。高盛指，夜店營運商於疫情期間新增兩家分店，並選擇喜力（Heineken）為合作夥伴，同時將另一分店的合作夥伴轉為喜力。

廣洲區內，百威亞太 （01876） 旗下Budweiser佔夜生活頻道的總啤酒銷量約80%，而且總銷量相當強勁，喜力則夜生活啤酒銷量佔約20%。華潤啤酒希望在3年內，將廣州夜生活頻道的啤酒銷量（包括雪花啤酒及喜力）佔比擴大至40%，5年內進一步擴大至60%。

潤啤主動向經銷商提供廣告或品牌推廣支持

高盛表示，華潤啤酒正透過將競爭對手在二線城市的分銷商，轉為其一線城市的分銷商，去搶佔對手的市佔率，並會為分銷商提供支援，公司同時也會保持強於競爭對手的渠道投資，包括給予夜生活頻道更高的上架費、向經銷商支付更高的毛利率、主動提供廣告或品牌推廣的支持等。

高盛給予華潤啤酒未來12個月目標價80元，相當於2026年預測市盈率31倍，維持「確信買入」評級。

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編輯：陳韻妍

港股 總銷量 百威亞太（01876） 華潤啤酒（00291） 大行報告 啤酒 農曆新年
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