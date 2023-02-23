【美元定存】1年美元定存息最高4.85厘 美資大行罕有搶美元資金

▲ 美元半年及1年定存，罕現破頂息。

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追息族有好消息，因美滙指數高企在104，美元定期存款又罕現破頂息，開立美元定存頓變滙息雙贏。美資大行罕有搶美元資金，花旗短減長加，驟削3個月年息0.3厘至4.98厘，卻一周兩連加長息，累升半年期年息0.08厘至4.74厘，以及累加1年期息率0.09厘至4.85厘，令兩存期為創新高的息率。

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惟專家料存息仍易跌難大升，畢竟自從聯儲局於2月2日只加息0.25厘後，至今已有8間港銀爭相減定存息，包括滙豐（HSBC）於2月9日全面減息，令3個月年息失守4厘；恒生 （00011） 3個月年息下調0.1厘至3.89厘，6個月年息調低0.2厘至3.99厘；工銀亞洲調低3個月或以上年息，1年期削0.2厘至4.5厘；星展則下調半年及1年0.2厘，齊報4.2厘；招商永隆削1個月年息0.35厘至2.85厘；大眾銀行把3個月4厘息下架，只得3.9厘。另外，富邦把1年5.1厘超高息下架，目前最高年息只是3個月、半年及1年齊享4.5厘。

尚幸大新 （02356） 逆市累加半年及1年期年息0.9厘，重上4.3厘大關。

高息榜：

7天：恒生10.9厘

1個月：花旗7厘

3個月：花旗4.98厘

半年：花旗4.74厘

1年：花旗4.85厘

專家提醒，追息族宜緊抓高息仍在先鎖定優惠，因不少特惠息快到期，集友3個月年息享4.4厘、6個月年息4.5厘，起存金額12.5萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶斥全新資金在分行渠道開立，下周二（28日）截止，但額滿即止。

華僑銀行經濟師謝楝銘指，近期一系列強勁的美國經濟數據，包括非農就業數據、零售銷售，以及1月的CPI也高於預期，市場憧憬美國經濟將軟着陸。聯儲局鷹派官員提出可能重新加息0.5厘，刺激美滙指數重上104，但暫不改今年美元走弱的大趨勢。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪