美國住房貸款的平均利率升至11月以來的最高點 購買綜合指數按周下降18.1% 市場綜合指數按周下降13.3%

《路透社》報道，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）周三（22日）的數據顯示，上周美國住房貸款的平均利率升至11月以來的最高點，因為債券市場對聯儲局收緊政策以對抵通貨膨脹感到擔憂。

截至2月17日的一周，30年期固定利率抵押貸款的平均合同利率跳升23個基點至6.62%，此前零售銷售和勞動力市場數據強於預期，而且月度通脹讀數仍然強勁，這迫使投資者提高賭注，市場認為美國央行將不得不在夏季繼續提高利率。

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這導緻美國國債收益率飆升，抵押貸款利率在連續數週下降後連續第二週上升。 10年期國債的收益率作為抵押貸款利率的基準。

MBA的購買綜合指數，即衡量所有購買獨棟住宅的抵押貸款申請，比前一周下降了18.1%，達到了1995年以來的最低水平。MBA的市場綜合指數按周下降了13.3%。

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責任編輯：張瑋婷