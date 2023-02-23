▲ 【國泰293】國泰重塑貨運業務品牌 由「國泰航空貨運」改成咩名？

國泰 （00293） 宣佈為其貨運業務重塑品牌，由「國泰航空貨運」（Cathay Pacific Cargo）改名為「國泰貨運」（Cathay Cargo），與公司的最新品牌定位接軌。國泰稱，今次品牌革新將加強現有的品牌形象，並進一步提高客戶對品牌的認知度。

▲ 國泰重塑貨運業務品牌

國泰稱，「國泰貨運」與主品牌國泰及其所有附屬品牌（包括客運航空公司「國泰航空」及尊尚旅遊生活品牌「國泰」）同氣連枝，抱着共同宗旨和核心價值，向同一願景啟航。「國泰貨運」的足跡遍佈全球超過70個航點，透過靈活調動國泰200多架航機，積極擴闊航線網絡。

國泰貨運近期已推升級方案 網站改版

為配合品牌革新，「國泰貨運」最近推出一系列升級方案，包括「國泰優先運送」和「國泰—醫藥品運送」服務，「國泰—郵件運送」亦計劃於3月升級。隨着客戶對貨運質素的要求日益提高，「國泰貨運」堅持嚴格控制貨物溫度，提供高效可靠的的遞送方案，以嶄新的數碼技術，滿足客戶對貨物的追蹤、可靠和速度的追求。

為配合重塑品牌，「國泰貨運」網站已改版，用戶能瀏覽及運用預訂、追蹤和可用航班等常用功能，同時清晰展示最新的貨運故事及方案。是次品牌重塑將「國泰貨運」與尊尚旅遊生活品牌國泰更緊密聯繫，提供一系列產品和服務，為客戶及合作夥伴提供更多優質方案。

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編輯：胡學能