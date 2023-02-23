Bal Residence突開價推56伙　折實入場價約580萬

麗新發展（00488）及市區重建局合作發展的觀塘新盤Bal Residence變速推盤，今突擊上載樓書並公布首張價單。項目共提供156伙，主打一房單位，首張價單中推出的56伙單位亦全屬一房戶型，實用面積338至349平方呎。發展商提供最高11.75%的折扣優惠，折實入場價580.69萬元，折實呎價由16,888元起，折實平均呎價為19,554元。

麗新發展高級副總裁潘銳民形容定價為是「平衡時空價」，定價水平重返5年前，價錢參考附近一手及二手。於今日正式對外開放示範單位及開始收票，視乎反應決定銷售日期，最快有機會於3月初展開銷售。未來加推單位有一定加價空間，幅度暫時難以估計。首張價單中提供兩種付款計劃，結合其他優惠，選用120天即供計劃可享最高11.75%樓價折扣，而選用建築期付款計劃就能享受最高8.75%。另外均附送價值6,800元的家電禮券。

對於日前政府宣布調整印花稅稅階，潘銳民坦言，減少幾萬元的稅款對實際入市的財務負擔沒有太大影響，但政策主要在心理層面帶來正面幫助，有助增強市民入市意欲。隨著通關，認為利好樓市因素日增，長遠睇好樓市發展。

Bal Residence位於觀塘恒安街18號，共提供156伙，實用面積介乎300至793平方呎，設一至三房戶型，其中主打一房戶，預計關鍵日期為2024年3月31日，距今稍多於一年時間。

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