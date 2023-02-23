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【港元定存】買滙豐收股息Vs定存賺息？ 專家教路點揀最醒

15:38 2023/02/23

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滙豐增派股息，網民點樣揀？

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做股東抑或揀做存戶好？滙豐 （00005） 剛公布去年業績兼增派股息，全年股息為32美仙（折合約2.5港元），增加28%，現價股息率逾4厘，為股民帶來驚喜；不過，滙豐（HSBC）今年已6次減港元定期存款息，現時1年期的年息由年初時的4.3厘，累計下調0.8厘，至僅得3.5厘，門檻是1萬元的新資金，且須指定理財戶才享最高息，難怪網民近日又再熱議，究竟買滙豐收息、抑或做定存賺息更划算受益。

滙豐去年稅前少賺7%、末息23美仙勝預期　擬今季起復派季息【下一頁

專家建議閒資有限的避險族，宜先揀定存，但手頭鬆動者，應分開兩筆注碼，收集滙豐股票及敍造定存。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑回應本報查詢指，股票是投資，與定存有別，不宜作直接比較。但如以預測息率計，滙豐息率較高，惟須注意，由於股價有波動風險，總回報並不確定，慎防賺息蝕價。反觀，定存利息有保證，何况當本金為50萬元或以下，更受存款保險計劃所保障。

溫傑建議，假如食息族注碼不多，應先做定存，好處是可確保一年後的現金流。可是，針對銀根較充裕者，不妨把資金分開兩部分，既開立定存，餘額再作投資。

畢竟滙豐慷慨派息，預告今明兩年的派息比率提高至50%，且料今年擬派息50美仙（折合約3.9港元），幾近追回疫情前水平（當時是51美仙）；出售加拿大業務後擬再派特別息21美仙（約1.6港元）。

滙豐今天（23日）中午收59.9元，倘以今年派息約3.9元計，預測股息率坐6望7厘。大行亦撐這藍籌股，高盛給予買入評級，目標價更從70元上調至75元，瑞銀料見67.1元，大摩料64.4元，花旗目標預測為62.9元。

祈耀年料全年股息50美仙　達疫情前98%【下一頁

惟溫傑提醒，滙豐除淨日在下周四（3月2日），只要在「除淨日」前買入，保留該股至「除淨日」或之後才賣出，都有權收取末期息。要是無貨在手的投資者，須於下周三（3月1日）前買入股票，並持股至翌日才能收取股息。

問及3大發鈔行哪間股票最值博，溫傑認為，渣打香港 （02888） 的估值最低，最近又宣布將進行10億美元股份回購，規模高於預期，利好股價表現。再者，近日宏觀環境改善，貸款有望恢復增長，而管理層又提出更高的指引，市場憧憬渣打的有形股東權益回報（RoTE）提升，相對中銀香港 （02388） 及滙豐，渣打有不少利好催化劑。可在10天移動平均線附近（約70元）買入，年底目標價為79元。

順帶一提，今天兩行減息，建行亞洲減1個月年息0.1厘至險守3厘；TOM集團 （02383） 有份虛擬銀行匯立（WeLab Bank）狠削半年及1年年息0.3厘至3厘。惟星展加1年期息率0.25厘至3.8厘，信銀國際推活期息最高7.28厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙立銀行 虛擬銀行 信銀國際 星展銀行 建行亞洲 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 派特別股息 滙豐控股（00005） 港元定期存款

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