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【大行報告｜港交所】瑞信：港交所上季業績大致符合預期　目標價予355元

股市 15:35 2023/02/23

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【大行報告｜港交所】瑞信：港交所上季業績大致符合預期　目標價予355元

瑞信表示，去年第四季港交所 （00388） 收入及其他收益為52億元，按年上升10%，大致符合預期，目標價予355元，為「中性」評級。

至於高盛指，公司盈收自2021年首季再錄增長，表現稍勝該行預期，列為「確信買入名單」，目標價441元。

港交所現微升0.1%，報328元。

港交所去年業績，請詳見【下一頁

瑞信指，從按季表現看，收入按季升20%，因投資收益淨額達9.3億元，以及平均每日成交金額亦自第三季的980億元回升至1249億元。至於上季溢利為29.8億元，按年升11%，是因高於預期的投資收益和低於預期的營運開支所致。

瑞信指，去年第四季平均每日成交金額為1272億元，按年升1%，按季大升31%。而滬股通及深股通平均每日成交金額按年跌12%，港股通平均每日成交金額按年升41%。滬深港股通收入達5.4億元，佔總收入的10%。

由於市場波動，期貨及期權市場去年第四季期交所的衍生產品合約平均每日成交張數84.2萬張，按年大升66%。同時，期間亦有34間公司IPO上市，集資310億元，按年跌31%。

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編輯：姚卓然

 

 

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