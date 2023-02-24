【大行報告｜港交所】港交所曾跌3%再創年內低位　看清業績後最新大行目標價

▲ 【大行報告｜港交所】瑞信：港交所上季業績大致符合預期 目標價予355元

港交所 （00388） 去年第四季盈利、收入重新再錄得按年增長，券商在業績後陸續更新研究報告預測，惟反應不一。瑞銀和滙豐研究下調港交所目標價，而一向籲「沽售」的花旗則上調目標價，但維持投資評級。高盛則特別指出，港交所盈收自2021年首季再錄增長，表現稍勝該行預期，列為「確信買入名單」，目標價441元。

港交所今早股價走弱，最多跌近3%，低見318元，再創今年新低。

港交所上季收入按年增長10%至52億元，盈利則升11%至29.79億元。

滙豐研究指，港交所上季表現受惠於市場活動復甦，投資收益和倫敦金屬交易所（LME）錄一次性遞延稅項，都利好公司表現。該行認為，雖然港交所的增長結構完好無缺，包括今年將推出的港股通人民幣櫃台、 市場對中東資金增加港股投資的憧憬等，但聯儲局加息預期和地緣政治不明朗持續，將削弱港交所日均成交，而近期成交動力亦正在減弱。

滙豐研究繼而下調港交所今明兩年盈利預測1%至4%，目標價由430元降至422元。

本周才剛上調港交所目標價的瑞銀，則因應最新業績，而輕微下調目標價4元至418元，評級續為「買入」。該行本周早期指出，近期港股情緒改善，上調港股日均成交預測後，將目標價由405元調高至422元。

花旗同樣因應最新業績，而輕微更新港交所估值模型，上調今明兩年盈利預測，但補充核心盈利預測基準沒改，目標價因而提升10元至290元，相當於今年預測市盈率29倍。

瑞信：港交所業績受惠於投資表現

瑞信表示，港交所上季表現大致符合預期，目標價予355元，為「中性」評級。

瑞信指，從按季表現看，港交所收入按季升20%，主要受惠於投資收益淨額達9.3億元，以及平均每日成交金額亦自第三季的980億元回升至1249億元。至於上季溢利為29.8億元，按年升11%，是因高於預期的投資收益和低於預期的營運開支所致。

瑞信指，去年第四季平均每日成交金額為1272億元，按年升1%，按季大升31%。而滬股通及深股通平均每日成交金額按年跌12%，港股通平均每日成交金額按年升41%。滬深港股通收入達5.4億元，佔總收入的10%。

由於市場波動，期貨及期權市場去年第四季期交所的衍生產品合約平均每日成交張數84.2萬張，按年大升66%。同時，期間亦有34間公司IPO上市，集資310億元，按年跌31%。

更多【即市財經分析】文章

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊 立即收看

相關文章：

【8號風球】券商：港交所8號風球黑雨開市無問題 只擔心一個關鍵位未能配合

【財政預算案2023】港股通探索互聯互通人民幣櫃台 港交所上半年將推出雙櫃台證券市場莊家機制

【香港經濟】瑞銀鄧維慎再次調高香港今年經濟增長預測至3.8% 舉辦國際盛事可吸引更多旅客訪港

編輯：姚卓然