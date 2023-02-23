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YouTuber開箱 Apple員工十年服務獎竟有自家產品

環球社會熱點 16:00 2023/02/23

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外國YouTuber DongleBookPro近日出新影片，與網民一起開箱蘋果（ Apple）員工十年服務獎。原來Apple員工服務滿十年可獲得紀念鋁板、公司行政總裁（CEO）簽名及一件Apple產品。

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DongleBookPro於YouTube頻道上載，標題為「蘋果瘋狂隱藏款產品」（Apple's Crazy Hidden Product），更形容今次開箱的產品十分稀有。

 Apple員工十年服務獎首先有一塊巨大的方形鋁板，上面有Apple經典的不鏽鋼商標。

鋁板下附有一張印有Apple CEO庫克（Tim Cook）簽名的便條紙，内容為祝賀員工邁進於公司服務10年的里程碑，感謝員工過往多年的付出。

便條内容更提到，公司採用與Apple產品相同的物料，來製作這塊十年服務獎鋁板。鋁板側面會刻上員工姓名、代表10周年的數字10和他們加入公司10周年的日期。

馬斯克或年底任命Twitter新CEO 發文暗示已有人選？ 【下一頁】

盒内也附上一款Apple自家產品——於2021年正式推出的擦拭布。這塊布的售價為149港元，一度被戲稱為「信仰之布」。

官網資料顯示，擦拭布以柔軟而不會造成磨損的物料製成，讓客戶安全有效清潔所有Apple 顯示器，包括nano-texture 玻璃。

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責任編輯：鄭錦玲

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