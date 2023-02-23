【多圖】Bal Residence示範單位陪你睇　布局分明 設計雅緻

麗新發展（00488）及市區重建局合作發展的觀塘新盤Bal Residence，今開放兩個交樓標準示範單位。其中以18樓E室為藍本搭建的示範單位，實用面積340平方呎，屬一房套間隔，需經過睡房才能到達單位的浴室，選用淋浴間設計，並未設有窗戶。單位層與層之間的高度達3.15米，跟工作平台合拼後的露台食用面積38平方呎。其實近年市場上同屬一房套間隔的單位普遍都不及，或僅僅多於300平方呎，故是次單位客飯廳及睡房都較寬敞，住戶在佈置家具時可有更大的自由度。入門位置旁邊亦附送到頂高的櫃，提供一定收納空間。

18樓E室

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另外同步開放以18樓F室為藍本搭建的示範單位，屬L型開則，住戶同樣需要經過客飯廳及睡房，才能到達單位的浴室。其中開放式廚房位於入門的玄關位置左方，客飯廳長約3.525米，闊2.23米，間隔方正實用。睡房同樣闊2.23米，長度則為3.17米，料放置睡床後仍可提案置其他家具，如衣櫃或書桌等。F室的浴室就設有窗戶，有助通風及抽走濕氣。

18樓F室

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