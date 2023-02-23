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ChatGPT協助撰寫逾200新書 登亞馬遜網絡書店發售

環球社會熱點 15:22 2023/02/23

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人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT近期成為熱門議題，但近期有報道指出，ChatGPT已影響書籍創作行業。報道稱多達逾200本在亞馬遜（Amazon）自行出版的書籍，背後「聯合創作人」竟有ChatGPT。

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路透社引述在紐約任職銷售員的Brett Schickler報稱，對方近期撰寫一本30頁新書《The Wise Little Squirrel》，內容教導兒童儲蓄與投資觀念。Brett Schickler表示，ChatGPT令他寫一本書的想法終於變得可行。

Brett Schickler不但使用ChatGPT創建故事內容，更利用AI自動生成圖片，但路透社形容相關圖像為「粗製濫造」。Brett Schickler指書籍創作過程僅需數小時，但現時已在亞馬遜出售，電子版要價2.99美元（約23港元），實體版則要價9.99美元（約77港元），目前書籍收入為100美元（約780港元）。

亞馬遜股價重挫1/3 恐累員工薪酬減半 【下一頁】

目前YouTube上已經有大量影片，教導民眾如何利用ChatGPT撰寫文章。而現時出版書籍亦變得容易，亞馬遜的Kindle Direct Publishing（KDP）計劃提供所有必要入門工具，所以現時創作一本新書並自行出版可謂零成本。

雖然目前ChatGPT等AI在創作小說複雜情節方面，文章質素或受質疑，但AI隨著時間不斷學習改善，外界料屆時將嚴重影響努力創作的作家及插畫家。外媒同時亦警告，由於AI是透過瀏覽網絡資訊學習，使用ChatGPT等工具協助撰寫書籍或面臨抄襲問題。

科幻雜誌《Clarkesworld》亦表示，近期收到由AI撰寫的投稿數目激增，過往通常每月約有10份投稿會被判定為帶有抄襲，但ChatGPT大熱後令該數目躍升至每月約100份。雜誌周一（20日）更宣布停止接受投稿，直至另行通知。創辦人Neil Clarke承認以往創作模式已經改變，但憂慮情況為新作家帶來更多阻礙。

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責任編輯：李俊儀

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