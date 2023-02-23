據悉Meta正準備新一輪的裁員 朱克伯格希望將公司「扁平化」

據《華盛頓郵報》報道，Meta（META）正計劃裁掉數千名員工，指新一輪的裁員據說將 「不成比例地 」影響非工程類職位，首席執行官朱克伯格似乎正在 「代理」人力資源、律師、財務專家和高層管理人員，以進行計劃，在公司內部放空等級制度。

《華盛頓郵報》亦引述一位知情人士的話，稱公司現在計劃將一些領導階層放到不需要直接報告的低級別職位上，以進行「扁平化」。

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去年11月，Meta解雇了大約11000名工人，佔全球員工總數的13%。當時是以過度招聘和宏觀經濟狀況不佳的理由裁員。公司第四季度和2022年的收入分別為321.7億美元和1166.1億美元，分別同比減少4%和1%。據報導，這些裁員是逐步進行，針對整個公司的各個部門，可能不會一下子發生。

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責任編輯：張瑋婷