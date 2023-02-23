  • 19°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

據悉Meta正準備新一輪的裁員 朱克伯格希望將公司「扁平化」

環球政經 18:59 2023/02/23

分享：

分享：

據《華盛頓郵報》報道，Meta（META）正計劃裁掉數千名員工，指新一輪的裁員據說將 「不成比例地 」影響非工程類職位，首席執行官朱克伯格似乎正在 「代理」人力資源、律師、財務專家和高層管理人員，以進行計劃，在公司內部放空等級制度。 

《華盛頓郵報》亦引述一位知情人士的話，稱公司現在計劃將一些領導階層放到不需要直接報告的低級別職位上，以進行「扁平化」。

【財政預算案】 派5000元 退稅！ 仲有啲咩？ 附派糖措施一覽表【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

去年11月，Meta解雇了大約11000名工人，佔全球員工總數的13%。當時是以過度招聘和宏觀經濟狀況不佳的理由裁員。公司第四季度和2022年的收入分別為321.7億美元和1166.1億美元，分別同比減少4%和1%。據報導，這些裁員是逐步進行，針對整個公司的各個部門，可能不會一下子發生。

 

【iM會客室】恒指下試2萬關 預算案後兩會前怎部署？

iM會客室
【iM會客室】恒指下試2萬關 預算案後兩會前怎部署？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
職位招聘 律師 經濟狀況 裁員 人力資源 工程 朱克伯格 Meta

上一篇文章

【通脹率】1月通脹升至2.4%　創近3年新高

下一篇文章

美國住房貸款的平均利率升至11月以來的最高點 購買綜合指數按周下降18.1% 市場綜合指數按周下降13.3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財政預算案】減輕首置買家上車負擔　調低從價印花稅稅階
【財政預算案】減輕首置買家上車負擔　調低從價印花稅稅階
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【財政預算案】 政府紓緩措施比較 薪俸稅和個人入息課稅減少4000元! 今年交多咗稅 !
【財政預算案】 政府紓緩措施比較 薪俸稅和個人入息課稅減少4000元! 今年交多咗稅 !
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款