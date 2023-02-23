【數碼營銷】最多高管視「內容工作流程管理」　為2023年首要任務

▲ Adobe的《2023年數碼趨勢》指出，隨著客戶對內容的需求顯著增加，多達41%高管已視「內容工作流程管理」為今年的首要任務。（圖左）Adobe香港和台灣解決方案咨詢經理饒嚴。（圖右）Adobe 香港和台灣地區總監陳育明。 （陳靜儀 攝）

利用科技簡化內容製作流程、精準定位滿足客戶需求，是數碼營銷的重要一環。然而，近日有調查指大多數企業在滿足客戶期望方面都表示吃力，數碼客戶體驗有時亦滯後於客戶需求。Adobe今（23日）發布的《2023年數碼趨勢》報告指出，隨著客戶對內容的需求顯著增加，多達41%高管已視「內容工作流程管理」為今年的首要任務，以進一步改善客戶體驗，增強自身的市場競爭力。

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Adobe的報告訪問了全球逾9,000名高管、營銷人員及代理商員工，以了解行業領先者在競爭中突圍而出的技術投資與策略。該報告指出，全球有89%高管認為，客戶正根據自己享受過的最佳全渠道體驗來不斷重置期望值，意味客戶對內容的需求似乎永不滿足。

僅32%企業稱能滿足客戶需求

Adobe 香港和台灣地區總監陳育明表示：「在客戶期待成為主導的背景下，企業的壓力也大增，擔心在競爭激烈的市場中流失客戶。」但同時，大多數企業在滿足客戶期望方面都表示吃力，當中有42%受訪者指出，它們的數碼客戶體驗有時會滯後於客戶需求，只有32%認為他們能滿足客戶需求。

為滿足日益增長的客戶期望和挑戰，多達73%高管認為注重眼前的挑戰，是需要以犧牲長期規畫和策略為代價；同時亦有76%高管反映，他們的客戶更注重虛榮指標或通過季度營收目標來定義成功，這亦成為一種內部壓力令高管們更重視短期「關鍵績效指標」（KPI）。

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因此企業們正重新思考並簡化其內容供應鏈，包括內容活動策畫、創作、交付和數據分析等流程，以滿足客戶的需求，當中以效率和降低成本為重點。但報告提到，即使企業能提供相應的技術予客戶，但客戶也未必有充分利用，49%代理機構工作人員認為，即使他們的客戶已擁有人工智能（AI）或機器學習（ML）功能，但他們實際上並沒有使用，或使用時沒有意識到這些功能。

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記者：陳卓賢