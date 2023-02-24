會議紀錄鞏固加息預期　美元回吐美息高位整固

聯儲局公布2月份會議紀錄，顯示幾乎全部委員支持加息25基點，但有少數人傾向支持加息半厘。總的來說，通脹壓力仍然高企，局方認為有需要維持限制性貨幣政策直至通脹持續回落至2%目標。儘管會議紀錄確認聯儲局鷹派立場，有關轉向對市場而言並不意外，美元稍為回吐，美債息仍然高企，10年期債息似乎將會再觸及4%水平，對環球股市構成沽壓。筆者認為，美債息走高的方向比較明確，但外匯走勢將取決於不同央行的加息速度，當前其他央行仍然處於收緊貨幣政策的階段，美元再次出現一枝獨秀的情況似乎難以重現。

美債息持續走高，人民幣亦貶值至6.9水平。近期人民幣市場缺乏利好消息帶動，本年首兩個月數據將會在下月公布，投資者將觀望有關數據以評估中國經濟重開復甦動力。投資者亦靜待下月兩會召開時公布的政策指引。另一方面，中美關係緊張導致人民幣回吐，除有關偵察氣球的事件以外，傳媒亦報導中國當局指引國企要逐漸棄用國際四大會計師樓，以保障國家數據安全。種種迹象顯示，中美關係年內難有改善空間，美國朝野對華立場一致強硬，中國則把握時間進行政策修訂，減輕對外國企業及制度的依賴，有關去全球化的趨勢將會延續。

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