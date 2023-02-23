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【美股焦點】Meta據報準備新一輪裁員　涉數千名員工

股市 14:35 2023/02/23

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【美股焦點】Meta據報準備新一輪裁員　涉數千名員工

華盛頓郵報報道，Meta（美：META）正在為新一輪裁員做準備，涉及公司在全球各個部門總計幾千名員工。去年11月Meta進行了第一波大裁員，全球員工總數減少13%，報道引述消息指，目前該公司考慮再次減員，包括削減一些項目和職位。

早前有報道指，Meta正在實施一個內部稱為「扁平化」的過程，為了提高效率，要求許多管理人員和總監轉到技術崗或離開公司。

Meta行政總裁朱克伯格本月曾經解釋稱，他仍然感覺公司運作太慢且結構臃腫，將2023年稱為「效率年」，並承諾削減中層管理人員和裁撤表現不佳的項目。自第一輪裁員以來，該公司許多員工一直擔心可能還有更多類似行動。

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編輯：姚卓然

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