美國加息預期走高　港匯拆息大幅波動

美國經濟數據強勁，加上聯儲局發表鷹派言論，推高美國利率預期，現時市場認為聯儲局政策利率將於年內高見5.3%，年終利率不會回落至5%以下。美元回調至104水平附近獲得支持。由於美債息持續揚升，美元兌日圓亦上升至134/135附近。與此同時，美債息曲線亦出現嚴重倒掛，顯示衰退風險升溫，一旦美國經濟數據突然走弱，市場重新猜測聯儲局掉頭減息，後市美元回調風險不可不察。

港匯市場亦出現大幅波動，由於港美息差擴大，金管局於上周大舉入市干衛聯繫匯率，導致港元銀行體系結餘從960億港元急跌至只有770億港元。另一方面，市場傳出新股上市消息，以及中國當局放寬海外新股上市限制，亦可能暫時抽走港元流動性。市場參與者關注港元流動性收緊，銀行間市場開始減少提供港元流動性，港匯現貨市場套利交易拆倉突然湧現，導致美元兌港元一度跌至7.823，創一個月新低，隨後港元重新走弱至7.84水平。筆者認為，港元流動性過多的環境出現轉變，港息或已見底回升，但美國仍處於加息周期下，港元或再回試7.85弱方兌換保證水平，直至港美息差進一步收窄。

責任編輯：梁浩碩

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