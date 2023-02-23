  • 22°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 15:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

土地房產DOT之可行性 

股市 14:12 2023/02/23

分享：

分享：

我曾提及多次NFT/DOT （Digital Ownership Token數碼擁有權代幣） 的實際用途，它不只是一張圖片，它是一種文件工具。

當中DOT/NFT的兩大實用性：一，有形或無形的資產紀錄在區塊鏈上，當中包含所有證明文件和合約，而區塊鏈雖然公開又透明度高，但有加密保障，並提供了迅速、簡易、廉價的方式，令擁有者或買賣人士帶來便利又安全的保障；第二，它是一種增強加密訊息的工具，可以儲存受法律保障的合約文件。

而然，DOT/NFT應用在土地或樓房又會怎樣呢？即是DOT/NFT 基於區塊鏈上的單位價值與現實世界中的土地或樓房資產掛鈎，同時提供了受法律保障的合約和使用用途合約，給予持有者使用或買賣。

好處當然是能簡化繁複的土地或房地產買賣程序，又增加地主和開發商獲得資本的機會，例如將有地契的土地價值和擁有權分拆，將所有合約文件鑄入DOT/NFT中，讓散戶投資者更容易買賣，降低了投資金額門檻、交易成本減少，而交易安全、透明度又倍數增加。我們現正積極研究可行性，望能盡快面世。

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？   東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊  立即收看

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

作者簡介：
李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.xbe.com

欄名 : 科創前瞻

最新專欄文章 更多

科創前瞻 - 中大社科院及萬維數碼智能簽署合作備忘錄　探索創科多元領提升學習趣味
2023/02/16
中大社科院及萬維數碼智能簽署合作備忘錄　探索創科多元領提升學習趣味
科創前瞻 - 與中大社會科學院合作元宇宙和Ai應用 邊玩邊學
2023/02/09
與中大社會科學院合作元宇宙和Ai應用 邊玩邊學
科創前瞻 - DOT/NFT應用之2023年將重大轉變
2023/01/10
DOT/NFT應用之2023年將重大轉變
科創前瞻 - DOT/NFT加速中國新經濟模式
2022/12/09
DOT/NFT加速中國新經濟模式
科創前瞻 - 人工智能作預測性維護　減低意外發生
2022/11/24
人工智能作預測性維護　減低意外發生
科技產品 NFT 李應樵 區塊鏈
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

美國加息預期走高　港匯拆息大幅波動

下一篇文章

【香港經濟】滙豐環球料今年內地訪港旅客恢復至疫情前三分二水平　預算案有驚喜可為經濟提供動力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市低水103點　百度ADR低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市低水103點　百度ADR低港4%（不斷更新）
【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　PCAOB回應：繼續要求對所有中國公司審計底稿全面檢查權
【會計師行】中國傳要求國企逐漸停用「Big 4」　PCAOB回應：繼續要求對所有中國公司審計底稿全面檢查權
【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉
【財政預算案2023】薪俸稅退稅100%、上限6000元　子女免稅額增至13萬元　寬減首兩季差餉
【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）
【財政預算案2023】政府再派5000元消費券、樓市辣招措施不變　一文看清財政預算案金融經濟政策（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升87點　納指期貨升0.9%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升87點　納指期貨升0.9%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴績前向上　創科遭沽空挫近19%後中途停牌　恒指午後轉跌（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴績前向上　創科遭沽空挫近19%後中途停牌　恒指午後轉跌（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款