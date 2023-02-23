土地房產DOT之可行性 

我曾提及多次NFT/DOT （Digital Ownership Token數碼擁有權代幣） 的實際用途，它不只是一張圖片，它是一種文件工具。

當中DOT/NFT的兩大實用性：一，有形或無形的資產紀錄在區塊鏈上，當中包含所有證明文件和合約，而區塊鏈雖然公開又透明度高，但有加密保障，並提供了迅速、簡易、廉價的方式，令擁有者或買賣人士帶來便利又安全的保障；第二，它是一種增強加密訊息的工具，可以儲存受法律保障的合約文件。

而然，DOT/NFT應用在土地或樓房又會怎樣呢？即是DOT/NFT 基於區塊鏈上的單位價值與現實世界中的土地或樓房資產掛鈎，同時提供了受法律保障的合約和使用用途合約，給予持有者使用或買賣。

好處當然是能簡化繁複的土地或房地產買賣程序，又增加地主和開發商獲得資本的機會，例如將有地契的土地價值和擁有權分拆，將所有合約文件鑄入DOT/NFT中，讓散戶投資者更容易買賣，降低了投資金額門檻、交易成本減少，而交易安全、透明度又倍數增加。我們現正積極研究可行性，望能盡快面世。

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作者簡介：

李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.xbe.com