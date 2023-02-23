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SpaceX調整Starlink家用月費 分兩類增減

環球社會熱點 14:06 2023/02/23

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX旗下衛星網絡服務Starlink被指，將會調整家庭用戶收費，並在4月24日起生效。

馬斯克或年底任命Twitter新CEO 發文暗示已有人選？ 【下一頁】

美國媒體報稱，Starlink周二（21日）發出的電郵中表示，將家庭用戶分成兩大類，「有限容量」（limited capacity）地區及「超額容量」（excess capacity）地區。

「有限容量」用戶收費每月將加10美元，至120美元（約934港元）。「超額容量」反而減價20美元，至90美元（約700港元）。不過，暫時未知有多少用戶受新收費影響。

露營車用戶收費亦上調15美元，至每月150美元（約1,167港元）。

馬斯克傳有意收購曼聯 報價料最少逾400億 【下一頁】

SpaceX透過定期發射衛星，持續擴展Starlink服務網絡，目前已有近4,000枚衛星投入服務。據指Starlink用戶數在去年12月已達100萬，並穩定擴大服務族群。

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責任編輯：吳漢培

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