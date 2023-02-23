特朗普訪俄亥俄災區派「特朗普水」 網民誤會係13年前倉底貨

美國俄亥俄州早前一列裝有致癌物氯乙烯的火車出軌，化學物質外洩導致起火，民眾憂慮當地水源被污染。前總統特朗普（Donald Trump）到訪俄亥俄州向災民派自家品牌樽裝水，但網民一度誤會這批水是13年前的倉底貨。

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火車出軌意外發生後，美國國家環境保護局（EPA）指當地公共供水未受污染。但居民仍擔心水源安全問題，當局建議民眾暫停飲用私人水井内的水。

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特朗普周三（22日）視察俄亥俄州東巴勒斯坦情況，宣布向居民捐贈一批物資，包括數千樽「特朗普水」（Trump Water）。

他指當地居民因意外被迫要飲質量差的水，他認為居民應該最想要和需要這批「特朗普水」。

特朗普又到俄亥俄州麥當勞，派發「讓美國再次偉大」（MAGA）鴨舌帽之餘，也購買食物給居民和消防員以示支持。

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不過網民對特朗普派水有極大反應，一度有網民聲稱這批水來自特朗普集團2010年停運品牌「Trump Ice」，批評特朗普派發起碼為13年前的倉底貨。

一名喜劇演員Paula Poundstone更於Twitter發文，聲稱樽裝水雖不會過期，但膠樽上的化學物質會隨時間浸入水内，建議民眾不要飲用。

但美媒《Newsweek》澄清，特朗普帶到東巴勒斯坦的水並非由「Trump Ice」生產，而印上了「Trump Spring Water」的標籤。「Trump Spring Water」並未停產，僅於特朗普旗下物業供應。

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責任編輯：鄭錦玲