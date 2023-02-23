  • 21°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 17:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Nokia新品】HMD Global推出Nokia C31　設AI智能省電續航力長達3天

科技 16:00 2023/02/23

分享：

分享：

諾基亞（Nokia）手機向來以「耐用」聞名，Nokia C系列智能手機亦因其標誌性的耐用性，而深受不少忠粉歡迎。Nokia大本營HMD Global今（23日）宣布推出2款智能裝置，分別是Nokia C31智能手機和Nokia T21平板電腦。

【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到

Nokia C31採用最新的Android操作系統、薄荷綠色機身設計和6.7吋HD+屏幕，並配置4GB RAM+ 28GB ROM，和由Google Camera支援的三重後置和自拍鏡頭。續航力方面，具有AI智能省電功能，電池續航力長達3天。另Nokia C31通過了世界上最嚴格的製造標準之一的IP52，繼續保持C系列手機標誌性的耐用性。

同時推出的還有平板電腦Nokia T21，它採用堅固的鋁製炭灰色機身設計，天線部分採用60%的回收塑料覆蓋，配置4GB RAM + 128GB ROM。在不影響設計的前提下，將耐用性放在首位。HMD Global指，高清影片串流、語音通話和NFC支付等功能，及長達3年的每月安全更新，使Nokia T21非常適合整個家庭使用。

2款新品即日起正式發售，Nokia C31官方售價為1,298港元起，Nokia T21（LTE）則售2,198港元起。

【小米手機】國際版小米13系列　將聯同物聯網新品線上發布

【Google手機】Google廣告暗示Pixel手機新功能　修復iPhone模糊照片

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？
2023/02/22
【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？
【進軍車界】Mercedes-Benz夥Google　提供車載數據及導航體驗
今日
【進軍車界】Mercedes-Benz夥Google　提供車載數據及導航體驗
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
今日
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
【Twitter透明化】Elon Musk宣布　最快下周對外公開Twitter演算法
今日
【Twitter透明化】Elon Musk宣布　最快下周對外公開Twitter演算法

你可能感興趣

【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？
22:43 2023/02/22
【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？
【進軍車界】Mercedes-Benz夥Google　提供車載數據及導航體驗
今日 15:15
【進軍車界】Mercedes-Benz夥Google　提供車載數據及導航體驗
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
今日 13:19
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
移動裝置 科技產品 家電 人工智能 Google 智能手機 Nokia 香港 鏡頭 Android

下一篇文章

【數碼營銷】最多高管視「內容工作流程管理」　為2023年首要任務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財政預算案2023】港擬建人工智能超算中心　專家：諮詢期過長或拖慢進展
【財政預算案2023】港擬建人工智能超算中心　專家：諮詢期過長或拖慢進展
【財政預算案2023】斥5,000萬加速發展Web3　Web3企業料青年工作坊有助紓解人才荒
【財政預算案2023】斥5,000萬加速發展Web3　Web3企業料青年工作坊有助紓解人才荒
【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？
【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到
【財政預算案2023】5000萬元推動Web3　業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用
【財政預算案2023】5000萬元推動Web3　業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用
【財政預算案2023】港府擬建微電子研發院　業界：困難不大惟需考量人才、設備配合
【財政預算案2023】港府擬建微電子研發院　業界：困難不大惟需考量人才、設備配合
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款