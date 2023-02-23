【Nokia新品】HMD Global推出Nokia C31　設AI智能省電續航力長達3天

諾基亞（Nokia）手機向來以「耐用」聞名，Nokia C系列智能手機亦因其標誌性的耐用性，而深受不少忠粉歡迎。Nokia大本營HMD Global今（23日）宣布推出2款智能裝置，分別是Nokia C31智能手機和Nokia T21平板電腦。

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Nokia C31採用最新的Android操作系統、薄荷綠色機身設計和6.7吋HD+屏幕，並配置4GB RAM+ 28GB ROM，和由Google Camera支援的三重後置和自拍鏡頭。續航力方面，具有AI智能省電功能，電池續航力長達3天。另Nokia C31通過了世界上最嚴格的製造標準之一的IP52，繼續保持C系列手機標誌性的耐用性。

同時推出的還有平板電腦Nokia T21，它採用堅固的鋁製炭灰色機身設計，天線部分採用60%的回收塑料覆蓋，配置4GB RAM + 128GB ROM。在不影響設計的前提下，將耐用性放在首位。HMD Global指，高清影片串流、語音通話和NFC支付等功能，及長達3年的每月安全更新，使Nokia T21非常適合整個家庭使用。

2款新品即日起正式發售，Nokia C31官方售價為1,298港元起，Nokia T21（LTE）則售2,198港元起。

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責任編輯：殷凱怡

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