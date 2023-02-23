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【香港經濟】滙豐環球料今年內地訪港旅客恢復至疫情前三分二水平　預算案有驚喜可為經濟提供動力

宏觀解讀 14:02 2023/02/23

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【香港經濟】滙豐環球料今年內地訪港旅客恢復至疫情前三分二水平　預算案有驚喜可為經濟提供動力

滙豐環球研究發表報告，指港財政預算案所提出的多項措施，為今年香港經濟穩健復甦提供彈藥，並提供更多空間，以把握中長線的發展機遇。整體而言，財政預算案措施較預期有驚喜，預期可為今年更穩固的經濟復甦提供動力，變相為政府提供轉向長期增長挑戰和機遇的空間。

滙豐認為，將香港建設成創新及科技樞紐、綠色金融中心，以及與內地更緊密融合，將可推動長遠增長。香港與內地互聯互通機制持續擴展，則有利鞏固本港作為投資者進入內地投資市場的主要門戶地位。

一文看清財政預算案金融經濟政策【下一頁】

根據最新數據，最近一星期內地訪港旅客恢復至疫情前的三分之一，滙豐環球預計，今年內地訪港旅客將恢復至疫情前三分之二水平。

滙豐預期香港今年經濟增長3.8%，隨著本地防疫措施逐步放寬，跨境通關恢復，將為今年經濟復甦注入動力。

相關文章：【香港經濟】瑞銀鄧維慎再次調高香港今年經濟增長預測至3.8%　舉辦國際盛事可吸引更多旅客訪港

相關文章：【香港經濟】渣打調高香港今年經濟增長預測至3.2%　失業率會在低位持續更長時間

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編輯：陳韻妍

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