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【Twitter透明化】Elon Musk宣布　最快下周對外公開Twitter演算法

科技 14:02 2023/02/23

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Elon Musk表示最快在下周對外公開Twitter演算法。

馬斯克（Elon Musk）自入主Twitter後，便積極進行變革。近日Elon Musk再次於個人Twitter上，提出爆炸性建議，表示將最快在下周對外公開Twitter演算法。

【Twitter變革】Twitter成首個社交平台　允許投放大麻廣告

【Twitter洗版】Elon Musk自肥？　無關注追蹤用戶也遭洗版

早於去年4月，Elon Musk首次提出以440億美元收購Twitter時，就提及要公開Twitter顯示貼文演算法，使內容的推送及排序更透明，將Twtter變成真正言論自由的平台。惟當時的Twitter行政總裁兼共同創辦人Jack Dorsey作出反對。

現時Elon Musk擔起行政總裁一職後，便立刻提出將Twitter的演算法開源。惟他也告訴用戶，下周Twitter公開演算法時，要有失望的心理準備，但他保證，會迅速作出改善。外媒預計，Elon Musk堅持公布演算法，意味將使Twitter內容及運作模式更加透明化，盼能藉此降低使用者的擔憂以及獲取使用者信任。

【Twitter炒人】Elon Musk會議期間炒人　因高級工程師提及帳號人氣下降緣由

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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