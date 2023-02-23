【Twitter透明化】Elon Musk宣布　最快下周對外公開Twitter演算法

▲ Elon Musk表示最快在下周對外公開Twitter演算法。

馬斯克（Elon Musk）自入主Twitter後，便積極進行變革。近日Elon Musk再次於個人Twitter上，提出爆炸性建議，表示將最快在下周對外公開Twitter演算法。

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早於去年4月，Elon Musk首次提出以440億美元收購Twitter時，就提及要公開Twitter顯示貼文演算法，使內容的推送及排序更透明，將Twtter變成真正言論自由的平台。惟當時的Twitter行政總裁兼共同創辦人Jack Dorsey作出反對。

現時Elon Musk擔起行政總裁一職後，便立刻提出將Twitter的演算法開源。惟他也告訴用戶，下周Twitter公開演算法時，要有失望的心理準備，但他保證，會迅速作出改善。外媒預計，Elon Musk堅持公布演算法，意味將使Twitter內容及運作模式更加透明化，盼能藉此降低使用者的擔憂以及獲取使用者信任。

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責任編輯：曾曉汶

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