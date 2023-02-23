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創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成

股樓投資 14:31 2023/02/23

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藍籌工業股創科實業(00669)被沽空機構Jehoshaphat Research 狙擊。該機構發表報告指，創科透過會計技巧創造亮麗的利潤率表現，在全球收入逾10億美元的上市企業中，創科是唯一一家連續十年間，毛利率每半年都能取得增長。該行推算，創科的潛在跌幅介乎6至8成。創科今日遭資金大手沽壓，至1時50分報80.5元，跌12.9%。

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Jehoshaphat又指出，市場雖看好創科業績可繼續增長，但同業的表現實際卻朝另一方向發展。該機構又估計，創科正拖欠債務及大規模裁員，今年或出現災難業績。

美國是創科實業的主要市場。無獨有偶，當地最大家居工具零售商家得寶（美：HD）近日公布上季業績遜於市場預期。家得寶指出通貨膨脹導致家裝產品需求減弱及供應鏈成本上升。家得寶對於本年度的前景展望亦抱謹慎看法。

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撰文 : 李尚毅

創科實業（00669） 港股

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