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【ChatGPT】Microsoft拓Bing AI聊天機械人覆蓋範圍　手機版Edge、Skype都用到

科技 13:19 2023/02/23

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Microsoft宣布，由即日起將擴大Bing AI對話機械人的應用範圍。

微軟（Microsoft）日前將人工智能（AI）機械人ChatGPT，整合至Bing搜尋引擎，電腦版Edge瀏覽器搶先開放體驗。近日Microsoft就宣布，AI Bing將會擴展應用範圍，手機版Microsoft Bing Search、Microsoft Edge應用程式以及Skype，都可以與Bing互動，並獲得答案。

【ChatGPT學界爭議】小心隨時掉入ChatGPT陷阱　學者：AI或生成「貌似合理錯誤訊息」

【Bing AI Chats】Microsoft放寬限制　Bing AI對話時間加長

Microsoft宣布，由即日起將擴大Bing AI對話機械人的應用範圍，Android和iOS版Edge以及Bing Search，都可以啟用與AI機械人對話的功能。Microsoft又指，建議加入了等候名單的用戶，可先下載Microsoft Bing Search應用程式，將會加速取得測試機會。至於已可測試的用戶，目前除了可文字輸入問題，也可以透過語音輸入發問，Bing也可將文字轉換成語音，直接讀出答案。

除了上述兩款應用程式，Microsoft也將AI對話機械人引入到視像平台Skype，惟目前仍是預覽測試階段。用戶只要在對話框中，輸入「@Bing」指令，就能發問問題。用戶也可以選擇Bing以哪個方法回覆，如總括要點、或微軟所稱的「簡化回覆」形式。

Microsoft另透露，預計會將相關技術，融入到Teams等其它應用程式中。不過就暫時未有實際推行時間表。

【AI成本過高？】微軟宣布提高Bing搜尋API價格　漲幅最高達9倍

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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［ETech快訊］200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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