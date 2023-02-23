【進軍車界】Mercedes-Benz夥Google　提供車載數據及導航體驗

▲ 汽車品牌平治（Mercedes-Benz）宣布與Google合作，藉由Google Maps的基礎，為車主打造下一代數位體驗。

面對新能源汽車等競爭對手，汽車品牌平治（Mercedes-Benz）宣布與Google合作，藉由Google Maps的基礎，為車主打造下一代數位體驗，提供全新的車載數據與導航體驗，

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Mercedes-Benz表示，將透過Google Map的功能，包括有關地點的詳細資訊、即時和預測交通信息，以及自動重新規劃路線等功能，嵌入其即將推出的作業系統中（MB.OS）。也會利用Google Maps的數據，為車主提供各項輔助駕駛功能，例如使車輛在進入十字路口、回旋處或彎道前自動調整速度。

另外，Mercedes-Benz亦打算將YouTube應用程式加入其訊息娛樂系統，為車主提供更豐富的使用體驗，據悉，相關的導航新功能，將適用於所有具有導航功能的2020 MBUX （NTG7）車輛系列，惟不支援中國大陸、日本和韓國地區。

Google則表示，這項合作將融合Google Maps、雲端和YouTube等技術，除了讓Mercedes-Benz能夠設計導航界面外，還會提供Google的人工智能和數據功能，助Mercedes-Benz加快推進自動駕駛的發展。

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責任編輯：殷凱怡

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