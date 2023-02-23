  • 20°C
香港時間 : 2023225日 (週六) 14:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【進軍車界】Mercedes-Benz夥Google　提供車載數據及導航體驗

科技 15:15 2023/02/23

分享：

分享：

汽車品牌平治（Mercedes-Benz）宣布與Google合作，藉由Google Maps的基礎，為車主打造下一代數位體驗。

面對新能源汽車等競爭對手，汽車品牌平治（Mercedes-Benz）宣布與Google合作，藉由Google Maps的基礎，為車主打造下一代數位體驗，提供全新的車載數據與導航體驗，

【電動跑車】Nissan概念跑車Max-Out實體版　現身Nissan Futures活動

Mercedes-Benz表示，將透過Google Map的功能，包括有關地點的詳細資訊、即時和預測交通信息，以及自動重新規劃路線等功能，嵌入其即將推出的作業系統中（MB.OS）。也會利用Google Maps的數據，為車主提供各項輔助駕駛功能，例如使車輛在進入十字路口、回旋處或彎道前自動調整速度。

另外，Mercedes-Benz亦打算將YouTube應用程式加入其訊息娛樂系統，為車主提供更豐富的使用體驗，據悉，相關的導航新功能，將適用於所有具有導航功能的2020 MBUX （NTG7）車輛系列，惟不支援中國大陸、日本和韓國地區。

Google則表示，這項合作將融合Google Maps、雲端和YouTube等技術，除了讓Mercedes-Benz能夠設計導航界面外，還會提供Google的人工智能和數據功能，助Mercedes-Benz加快推進自動駕駛的發展。

【新能源】本田研新氫燃料電池系統　目標年銷6萬套

【財政預算案2023】創科研究3大基建可行性　消息人士：微電子研發院或聚焦第3代半導體　攻電動車應用

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】展覽集團磨拳擦掌　盼疫後生意增2成

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【財政預算案2023】5000萬元推動Web3　業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用
2023/02/22
【財政預算案2023】5000萬元推動Web3　業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用
【財政預算案2023】科技園：發揮本地優勢　增資源壯大創科產業群
2023/02/22
【財政預算案2023】科技園：發揮本地優勢　增資源壯大創科產業群
【財政預算案2023】數碼港：加快推動Web3生態圈　推動數碼轉型
2023/02/22
【財政預算案2023】數碼港：加快推動Web3生態圈　推動數碼轉型
【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？
2023/02/22
【財政預算案2023】鼓勵電訊業投資基建　無線電頻譜費用可扣稅有幾吸引？

你可能感興趣

【財政預算案2023】5000萬元推動Web3　業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用
21:12 2023/02/22
【財政預算案2023】5000萬元推動Web3　業界：宜先鼓勵公眾廣泛認識及應用
【財政預算案2023】科技園：發揮本地優勢　增資源壯大創科產業群
21:35 2023/02/22
【財政預算案2023】科技園：發揮本地優勢　增資源壯大創科產業群
【財政預算案2023】數碼港：加快推動Web3生態圈　推動數碼轉型
21:43 2023/02/22
【財政預算案2023】數碼港：加快推動Web3生態圈　推動數碼轉型
人工智能 新能源 汽車 家電 移動裝置 可持續發展 雲端 平治 自動駕駛 導航
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【勒索軟件】網絡攻擊針對科技和電訊業　料今年勒索軟件破壞力更強
【勒索軟件】網絡攻擊針對科技和電訊業　料今年勒索軟件破壞力更強
【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機　微軟：看能否超越文本思考
【ChatGPT熱潮】研用ChatGPT操控無人機　微軟：看能否超越文本思考
【山寨ChatGPT】虛假ChatGPT流入巿場　成黑客盜取資料渠道
【山寨ChatGPT】虛假ChatGPT流入巿場　成黑客盜取資料渠道
【Netflix減價】Netflix調低逾30國訂閱價格　最多減50%
【Netflix減價】Netflix調低逾30國訂閱價格　最多減50%
【財政預算案2023】建AI超算中心保港國際科技地位　強調數據安全受國際標準監管
【財政預算案2023】建AI超算中心保港國際科技地位　強調數據安全受國際標準監管
【英國通脹】英國SMARTY推優惠電訊服務計劃　減低民眾生活壓力
【英國通脹】英國SMARTY推優惠電訊服務計劃　減低民眾生活壓力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款