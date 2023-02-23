▲ 【香港經濟】瑞銀鄧維慎再次調高香港今年經濟增長預測至3.8% 舉辦國際盛事可吸引更多旅客訪港

財政預算案預測今年經濟增長介乎3.5%至5%，瑞銀投資銀行經濟研究部經濟師鄧維慎表示，考慮到最近的事態發展以及預算中包含的增長支援措施，將GDP增長預測上由3.2%調至3.8%，而且有關預測具上行風險。是次為瑞銀於年初將GDP增長預測上調至3.2%後，第二次上調。

鄧維慎指，政府再派5000元電子消費券，財政負擔總值330億元，約佔經濟增長約1.2%，而預算案同時上調子女免稅額，並向特定群組提高更多補貼，同時調低從價印花稅，基於疫後復常，即使消費券金額不如去年，預期政府的支持措施已足夠推動經濟反彈。

中線財政預算會恢復收支平衡

預算案又提到，將會資助舉辦一系統國際活動，以吸引新的國際盛事。鄧維慎相信，此舉可以吸引更多國際旅客訪港，預算案也提及會再次舉行金融領袖峰會，而且香港正與國際清算組織（BIS）商討，於今年稍後時間在港舉行央行年會。

財政司司長陳茂波預期，截至今年3月底財政年度將錄得財赤1400億元，同時向馬會徵收額外足球博彩稅，以拓闊財政收入。鄧維慎稱，即使政府預期未來一年財赤約540億元，但在經濟反彈下，相信中線財政預算會恢復收支平衡。

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編輯：陳韻妍