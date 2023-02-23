花旗料英國今年通脹或降至2% 超英倫銀行預期

受俄烏戰爭影響，英國去年通脹創新高。但花旗銀行預料英國到今年年底時，通脹率或降至2%以下。花旗預料，英國11月的消費者物價指數（consumer prices index）或降至2.3%，低於英國央行英倫銀行同期4%預測。位於倫敦的資產管理公司Investec亦指，12時或降至1.6%。

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英國自去年7月以來，除8月短暫跌至9.9%外，通脹一直維持在雙位數水平，11月更達歷史新高達11.1%，上月CPI仍高見10.1%，大部分的增長由能源及食品價格推動。但花旗首席英國經濟學家Benjamin Nabarro表示，現時下降的速度較年初預期快。

通脹高企引發各行業工會罷工，要求加薪提高工人的消費能力。花旗亦預料，隨著天然氣價格下跌速度加快，家庭生活水平亦隨之恢復，促使英國央行較預期更早降息。英倫銀行加息亦料會抑制消費者支出，進一步減輕物價壓力。

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Benjamin Nabarro認為，今年通脹下降速度加快，反映尤其是能源方面的價格壓力得以舒緩，並指7月的通脹率或低見5%。Investec首席英國經濟學家Philip Shaw亦預料，受能源價格下跌等因為影響，當地第4季通脹率料將降至1.6%。

英國經濟預測公司EY Item Club首席經濟顧問Martin Beck亦承認，年底時通脹率或降至2%並非不可能。能源批發價持續下跌有望在今年下半年降低英國家庭開支，大宗商品價格和運輸成本下降亦將逐漸影響商品最終售價。

但他承認目前仍有重大風險，包括英國工資增長強勁，及俄烏戰爭升級加劇能源供應壓力導致價格回升。中國防疫政策改變後，對天然氣及其他大宗商品需求加大的幅度或超預期，亦可能導致物價上漲，減慢英國的通脹下降步伐。

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責任編輯：李俊儀