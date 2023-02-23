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馬斯克：要有失望的心理準備 Twitter最快下周公開演算法

環球政經 16:02 2023/02/23

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馬斯克（Elon Musk）周三（22日）於個人推文上表示，將最快於下周將Twitter演算法開源，實現上任行政總裁以來的目標之一。他亦告訴用戶屆時要有失望的心理準備，但他保證會迅速作出改善。

 

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早在去年4月，Elon Musk首次提出以440億美元收購Twitter時，就提出要公開Twitter顯示貼文的演算法，使內容的推送及排序更透明，將平台變成真正言論自由的平台。惟時任Twitter行政總裁兼共同創辦人Jack Dorsey對此反對。

 

現時Elon Musk擔起行政總裁一職後，便立刻提出將Twitter的演算法開源。外媒預計，Elon Musk堅持公布演算法，意味令Twitter內容及運作模式變得更透明，盼能藉此降低使用者的擔憂，以及獲取使用者信任。

 

 

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責任編輯：鄭昊彤

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