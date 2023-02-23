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傳蘋果包下首批產能 今年獨佔台積電3nm 製程處理器

環球政經 15:44 2023/02/23

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據台灣《DigiTimes》報導，有供應鏈的消息人士表示，蘋果（美：AAPL）已獲得了台積電（美：TSM）3nm製程晶片的全部產能。消息指出，台積電取得了 Apple 的訂單，更將首批 3nm 製程的產能全部包下，意味其他廠商無法在2023年取得台積電的3nm製程處理器。

 

市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）【下一頁

 

獲全數產能包下的是台積電第一代3nm製程，亦稱為N3工藝，其晶體管密度比起上一代的5nm製程增加了60%，但相同速度下功耗卻降低30%至35%。而現時擁有 3nm 製程技術的晶片生產商，只有台積電及在去年 6 月公佈量產的三星（Samsung）。

 

蘋果所包下的3nm製程晶片預計會用作生產 iPhone 15 Pro 的 A17 Bionic處理器，以及有望用於新Mac和iPad的M3處理器。如要起用3nm製程晶片，其他廠商或要等待第二代 3nm，即 N3E 工藝的出現，雖然屆時效能和功耗會有所突破，而且成本亦會較低，惟據聞最快要等到2024年才有望供貨。

 

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責任編輯：鄭昊彤

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