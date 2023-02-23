【付款表現】7成企業受付款失敗率困擾　失敗成本95元

LexisNexis Risk Solutions《付款失敗的實際影響報告》分析了全球跨境付款的表現，發現超過70%的受訪者表示對其付款失敗率不滿意，近三分之二的受訪者（64%）表示付款中斷或付款失敗，對員工的工作量有負面影響。

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付款失敗或延遲更會衍生不同成本，每筆付款被拒或修復中斷付款的平均成本為12.1美元（約95港元），這成本部分是由於大企業的費用較高，以及涉及收費更昂貴的銀行或更先進的解決方案。

報告訪問了亞太地區、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲和北美地區共400名付款行業行政主管。分析顯示，銀行收款人姓名和地址細節出現問題，是導致付款延遲或失敗的最常見原因（21%），72%受訪者表示仍然依賴人手確認這些數據。

LexisNexis付款部門高級總監Dalbir Sahota表示：「客戶期望有一個流暢的付款旅程。如果在過程中遇到太多障礙，很快便會放棄交易。」Dalbir補充，付款失敗不僅不利於保留客戶，還會增加員工的工作量，產生額外的成本。

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責任編輯：歐陽佩

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