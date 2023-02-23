  • 20°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【付款表現】7成企業受付款失敗率困擾　失敗成本95元

商業 12:30 2023/02/23

分享：

分享：

LexisNexis Risk Solutions《付款失敗的實際影響報告》分析了全球跨境付款的表現，發現超過70%的受訪者表示對其付款失敗率不滿意，近三分之二的受訪者（64%）表示付款中斷或付款失敗，對員工的工作量有負面影響。

【財政預算案2023】「專利盒」稅務優惠　專家指長線有利初創營運

付款失敗或延遲更會衍生不同成本，每筆付款被拒或修復中斷付款的平均成本為12.1美元（約95港元），這成本部分是由於大企業的費用較高，以及涉及收費更昂貴的銀行或更先進的解決方案。

報告訪問了亞太地區、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲和北美地區共400名付款行業行政主管。分析顯示，銀行收款人姓名和地址細節出現問題，是導致付款延遲或失敗的最常見原因（21%），72%受訪者表示仍然依賴人手確認這些數據。

LexisNexis付款部門高級總監Dalbir Sahota表示：「客戶期望有一個流暢的付款旅程。如果在過程中遇到太多障礙，很快便會放棄交易。」Dalbir補充，付款失敗不僅不利於保留客戶，還會增加員工的工作量，產生額外的成本。

【財政預算案2023】中小企宜加急腳步做好ESG、可持續發展　捉緊外國大型企業來港投資機遇

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】Ping顛覆雞尾酒概念　玻璃瓶裝疫市銷售增3成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【電子支付】港人重多元化便利支付體驗　傾向花費專注環境保護品牌
今日
【電子支付】港人重多元化便利支付體驗　傾向花費專注環境保護品牌
【螞蟻集團】螞蟻與NBA中國達成戰略合作　NBA視頻將登陸支付寶
2023/02/21
【螞蟻集團】螞蟻與NBA中國達成戰略合作　NBA視頻將登陸支付寶
新加坡印度啟動兩國實時支付系統 PayNow-UPI 成為第一個不依靠銀行金融機構的聯動系統
2023/02/21
新加坡印度啟動兩國實時支付系統 PayNow-UPI 成為第一個不依靠銀行金融機構的聯動系統
【Twitter】Twitter面臨多宗訴訟 該支付的款項高達1400多萬美元
2023/02/20
【Twitter】Twitter面臨多宗訴訟 該支付的款項高達1400多萬美元

你可能感興趣

【電子支付】港人重多元化便利支付體驗　傾向花費專注環境保護品牌
今日 10:01
【電子支付】港人重多元化便利支付體驗　傾向花費專注環境保護品牌
【螞蟻集團】螞蟻與NBA中國達成戰略合作　NBA視頻將登陸支付寶
15:57 2023/02/21
【螞蟻集團】螞蟻與NBA中國達成戰略合作　NBA視頻將登陸支付寶
新加坡印度啟動兩國實時支付系統 PayNow-UPI 成為第一個不依靠銀行金融機構的聯動系統
16:38 2023/02/21
新加坡印度啟動兩國實時支付系統 PayNow-UPI 成為第一個不依靠銀行金融機構的聯動系統
亞太 歐洲 電子支付

下一篇文章

【內地經濟】內地旅遊收入增3成　家庭儲蓄達20.3億破紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財政預算案2023】「專利盒」稅務優惠　專家指長線有利初創營運
【財政預算案2023】「專利盒」稅務優惠　專家指長線有利初創營運
【財政預算案2023】撥約2億元爭取國際會議　業界：辦展成本上升逾2成「有展無人做」
【財政預算案2023】撥約2億元爭取國際會議　業界：辦展成本上升逾2成「有展無人做」
【財政預算案2023】中小企融資已擔保超過53000家企業　業界代表：條件式資助減申請意慾
【財政預算案2023】中小企融資已擔保超過53000家企業　業界代表：條件式資助減申請意慾
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【財政預算案2023】一文看清財政預算案支援企業政策　減利得稅增數碼轉型資助
【財政預算案2023】一文看清財政預算案支援企業政策　減利得稅增數碼轉型資助
【台灣自由行】推「療癒．台灣」宣傳　冀港人鬆一鬆
【台灣自由行】推「療癒．台灣」宣傳　冀港人鬆一鬆
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款